Una inevitable nueva prórroga

Pedro Sánchez anunció ayer una tercera prórroga de quince días del estado de alarma, por lo que los españoles sumarán ya seguro 45 jornadas de confinamiento. Los datos de enfermos y muertos por el coronavirus, aunque ya empiezan a mejorar tímidamente, no dejan otra salida. A falta de vacunas y material médico con el que combatir esta enfermedad es de suma importancia seguir insistiendo en el llamado "distanciamiento social", único método posible para frenar un virus que ha demostrado ser sumamente contagioso. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido, asesorado por el comité científico, volver a suavizar algo el confinamiento para dejar que las grandes industrias y la construcción vuelvan al trabajo, lo cual es un acierto. Los últimos y alarmantes datos del paro dejan claro que hay que intentar buscar un equilibrio que permita combatir al Covid-19 sin paralizar completamente la economía. El objetivo debe ser volver poco a poco a una normalidad que tardará mucho en llegar, pero a la que nunca debemos renunciar. Por eso es importante que la oposición apoye la prórroga, sin que eso suponga que tenga que abdicar de la crítica constructiva a la que está obligada, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Eso sí, se deben evitar las sobreactuaciones y las broncas políticas que, ahora mismo, están fuera de lugar. Tiempo habrá de juzgar los muchos errores que ha cometido el Gobierno en una crisis que ya se ha convertido en una auténtica tragedia nacional. Sánchez ha vuelto insistir en la necesidad de formar un pacto nacional al estilo de los llamados Pactos de la Moncloa, que en 1976 permitieron llevar al país a la democracia en plena Crisis del Petróleo. Los tiempos y los actores políticos son muy diferentes a los de la Transición, por lo que no se puede ser muy optimistas al respecto. Pero al menos se puede exigir un mínimo de entendimiento mientras el coronavirus no haya sido derrotado.