Lo que se juega Andalucía

Andalucía afronta una larga precampaña, que está en marcha desde mucho antes de la convocatoria oficial de los comicios, en la que los ojos de todos los analistas políticos del país se han puesto en las consecuencias que va a tener en el escenario nacional lo que pase el 19 de junio. Así, parece que lo que van a decidir los andaluces es la fortaleza con la que llegará Vox a unas generales, cómo se está consolidando el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el Partido Popular, hasta dónde alcanza la debilidad de Pedro Sánchez por su permanente cesión ante los separatistas o si hay alguna posibilidad de que Ciudadanos no termine en el desván de la Historia. Pero haríamos mal los andaluces si terminamos abducidos por ese ruido nacional y no vemos con claridad lo que nos jugamos en unas elecciones que llegan en un momento muy delicado de la vida española y con convulsiones mundiales que pueden afectarnos directamente. Y los andaluces lo que tenemos que decidir, en primer lugar, es si los protagonistas del cambio que se produjo hace casi cuatro años merecen la confianza para seguir protagonizando la vida de la región. O si, por el contrario, la experiencia ha resultado negativa y hay que volver a lo que había habido siempre. Una comunidad autónoma no es una isla que se pueda analizar sin tener en cuenta el contexto exterior, pero tiene un nivel competencial suficiente para actuar sobre la realidad de su territorio. Y esa realidad se llama nivel de renta, empleo, educación, sanidad, capacidad de innovación, adaptación a los nuevos sectores emergentes, creación de empresas y otros muchos factores que son los que conforman nuestro bienestar como sociedad. A ellos son a los que debemos prestar atención porque en las elecciones nos jugamos buena parte de ese bienestar.