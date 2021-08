Los mayores tienen derecho a la protección

Cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo aseguró que las comunidades autónomas contaban con margen legal suficiente para hacer frente a la pandemia una vez que decayó el estado de alarma, o mentía de modo deliberado o desconocía la arquitectura constitucional del país. No, no hay margen ni casi instrumentos legales, y los tribunales han ido rechazando casi todas las limitaciones que han propuesto los gobiernos autonómicos. Algunas veces, los jueces han ido más allá de su campo jurídico con razonamientos científicos harto pobres y, en otras ocasiones, han incurrido en disonancias tan extrañas como que un mismo tribunal, el TSJA, decida a favor del perimetraje municipal en Sevilla y en su contra, si la sede de la sala está en Granada. El avance de la vacunación ha quitado la importancia de la urgencia a estos últimos asuntos, pero hay otros que son perentorios. Indudablemente, España necesita una ley para hacer frente a las pandemias, y una reforma de la ley de Salud Pública sería el mejor homenaje del Congreso a los sanitarios españoles, más allá de las monumentos y las solemnes celebraciones. Pero hay situaciones urgentes que deben solucionarse ya. El Covid ha vuelto a aparecer en las residencias de mayores, y ello se debe a que la vacuna es eficaz al 95%, con lo que a algunas personas no las inmuniza, y además hay trabajadores que no han querido inyectarse ni es posible obligarlos a ello. Algunos tribunales superiores, como el de Castilla y León, han rechazado incluso que a estas personas se les pueda realizar una PCR de modo periódico. El Gobierno andaluz ha solicitado al TSJA que el personal de las residencias deba hacerse un test de antígenos casi a diario, de manera que sea posible apartarlos de modo momentáneo para que no terminen infectando a personas, que por su edad, corren un grave riesgo de enfermar o morir. Los residentes también tienen derecho a estar protegidos.