Si Pedro Sánchez no mide bien los pasos que dé en las próximas semanas, el camino hacia la investidura puede terminar convirtiéndose para él en una pesada cuesta arriba que lo lleve a un callejón de muy difícil salida. Sería quedarse en lo superficial plantear que la concesión de la amnistía a Carles Puigdemont y los demás implicados en el golpe de 2017 en Cataluña es una mera confrontación entre la izquierda y la derecha que pugnan por el poder. O que la grieta que día a día se hace más visible en el PSOE es una lucha generacional entre los que hicieron la Transición y la que ahora tiene que gestionar una realidad política muy diferente. No es así. La posibilidad de que Sánchez utilice la amnistía como moneda de cambio para lograr su permanencia en la Moncloa ha provocado un rechazo social que está en la calle y que se agudiza a medida que pasan las semanas. De alguna forma, en el puente de mando de la Moncloa empieza a percibirse esta realidad y ya se deja ver que la repetición de las elecciones no es una posibilidad absolutamente descartable. A la espera de lo que ocurra en el acto convocado por el PP para este domingo y en el debate parlamentario de la semana siguiente, el frente más significativo que tiene abierto Sánchez es el de su propio partido. Ya no son sólo los veteranos de la época de González, Guerra o Rodríguez de la Borbolla los que se llevan las manos a la cabeza. Lo poco que queda del poder regional y local del PSOE no duda en expresar su preocupación e incluso un líder tan poco dado a hacer ruido que pueda molestar en Ferraz como Juan Espadas envía señales de lo poco que le gusta lo que está pasando. Cuanto antes se dé cuenta el presidente en funciones de que la amnistía no es una opción y de que puede abrir una fractura social complicada de cerrar, mejor para él. Aunque el precio sea volver a las urnas.