Con las elecciones del pasado domingo, el Partido Popular de Andalucía ha logrado imponerse en un ciclo electoral completo; es decir, ha ganado en las autonómicas, en las generales, en las municipales y, ahora, en las europeas. En estas últimas lo ha hecho, además, con una mayoría abrumadora en las ocho provincias, incluso en aquellas como Sevilla donde el PSOE todavía presentaba algunas fortalezas. Los resultados no dejan lugar a dudas: el mapa político de Andalucía es de un azul cada vez más intenso. Los populares han sacado a los socialistas casi seis puntos, dos más que los obtenidos en el conjunto del país. Este dato refuerza la posición nacional de Juanma Moreno, que ha convertido a la región que durante casi cuatro décadas fue granero de votos del PSOE en justamente todo lo contrario. Moreno quiere que ese sea el papel del PP andaluz por tiempo indefinido. Lo dijo con claridad en sus primeras declaraciones tras conocer los resultados del 9 de junio: el PP es el partido que más se parece a Andalucía y es el partido de la tierra. Son, significativamente, los mismos calificativos que usaban los socialistas cuando estaban acostumbrados a ganar elección tras elección con resultados apabullantes y los populares atribuían esos triunfos a las políticas clientelistas que adormecían a la sociedad. Si Moreno ha logrado que su formación política sea la que se confunde con el territorio es algo que todavía está por ver seis años después de que lograra la Presidencia de la Junta y tras dos de mayoría absoluta. De lo que no cabe duda es de que Andalucía está en un nuevo ciclo político y de que el PP andaluz ha conseguido cotas de poder que lo consolidan en el Gobierno y dejan a la oposición deshecha y desarticulada. Lo ha conseguido con una forma de hacer política desde la moderación y el pragmatismo. Quizás la principal virtud del presidente y de su partido es que no levantan rechazo, ni en Andalucía ni en el resto de España.