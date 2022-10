Algo más que protocolo

La actitud de Pedro Sánchez en los actos de la Fiesta Nacional, forzando el protocolo y haciendo esperar a los Reyes en la ceremonia de bienvenida, es algo más que una anécdota. El presidente, o su equipo de seguridad que tanto da, quisieron evitar el abucheo de un grupo de personas apostadas en las inmediaciones, algo que no se logró. Tras el incidente trasluce la incomodidad de un presidente que ya empieza a contar por broncas sus apariciones en la calle y que las está reduciendo al máximo para protagonizar sólo actos de partido o que estén muy medidos. Pero lo que hizo el miércoles Sánchez va más allá porque supone una falta de respeto a la Jefatura del Estado que el máximo responsable del Gobierno no puede permitirse cualesquiera que sean las circunstancias. Pero si censurable es esta actuación, no deja de serlo también el hecho de que los insultos y gritos al presidente se hayan convertido en una especie de tradición durante la celebración de la Fiesta Nacional por parte de grupos que se organizan ex profeso para este fin. Los intentos de monopolizar el 12 de octubre por organizaciones de la derecha más radical se suceden año tras año, sin que parezca que a nadie le importe demasiado. Los gritos contra el Gobierno deslucen una celebración que debería ser asumida como una jornada de reivindicación nacional y no partidista. No se antoja demasiado difícil alejar la bronca de la tribuna presidencial sin por ello coartar ni la libre presencia de ciudadanos que quieran asistir a los actos ni su derecho a expresar por medios lícitos y pacíficos sus sentimientos. Lo que no debe permitirse por parte de los responsables de la organización es que cada año la noticia sea el abucheo al presidente. Y lo que no puede hacer el presidente es que para eludir esta situación se caiga en hechos tan lamentables como los que se presenciaron el miércoles en el Paseo de la Castellana.