El pulso electoralista se olvida de la pandemia

La convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León pone de relieve, una vez más, cómo en muchas ocasiones los intereses partidistas se sitúan por encima de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Esta decisión se ha adoptado al margen de la gravedad de la situación sanitaria, que aconsejaría la máxima estabilidad institucional. Así, mientras la sanidad pública se ve impotente para frenar la sexta ola, se toman medidas que nada ayudan a controlar la situación y las distintas comunidades autónomas sólo aciertan a improvisar una serie de recomendaciones a la desesperada, a pocas horas de los días grandes de la Navidad.

Ajena al aluvión de contagios y la evolución del Covid, la dirección del PP ni siquiera se ha molestado en ocultar su satisfacción tras el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, quien apenas una semana antes garantizaba que agotaría su mandato porque no había razones para lo contrario. Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco ha cedido a los deseos de su partido, que está convencido de que una amplia victoria en esa Comunidad supondría un refuerzo para Pablo Casado, tanto en su pugna interna con Isabel Díaz Ayuso como para sus aspiraciones de derrotar a Pedro Sánchez en las próximas generales.

En Andalucía, afortunadamente, la situación no ha sido la misma. La dirección nacional del PP también ha presionado a Juanma Moreno para que adelante los comicios, en la confianza de que se lograría una victoria amplia que serviría de trampolín para las aspiraciones de Casado. Pero en este caso, el presidente andaluz ha sabido manejar mejor los tiempos e imponer sus propias estrategias. El presidente de la Junta no olvida que Susana Díaz pagó en apoyo popular los adelantos injustificados de elecciones y además es consciente de que se le va a abrir un escenario en el que no tendrá un socio tan fiel como Ciudadanos en el caso, muy probable, de que necesite apoyos en el Gobierno y en el Parlamento.