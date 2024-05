El referéndum en el horizonte

Tras la aprobación ayer en el Pleno del Congreso, la ley de amnistía es una realidad política insoslayable y que, además, goza de una legitimidad que no se puede discutir. Pero como es lógico en una norma de tanto calado, que divide profundamente a la sociedad española, la última palabra no va a quedar dicha con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Comienza ahora un camino jurídico lleno de vericuetos. Los jueces tendrán que examinar con lupa su adaptación al ordenamiento constitucional y a la legislación europea. Es lo normal en un texto que responde exclusivamente a la conveniencia penal de sus impulsores, que son sus beneficiarios directos, y que no tiene otra razón de ser que garantizar la estabilidad parlamentaria de un Gobierno cuyo presidente había negado con insistencia que fuera legal concederla. Pero más allá del proceso de recursos y cuestiones prejudiciales que se iniciará tras la aprobación, la amnistía para los responsables de la intentona separatista de 2017 abre un precedente muy peligroso que pone en riesgo los cimientos mismos del sistema democrático. Se ha otorgado por parte del Gobierno una victoria importante a los que quieren romper la cohesión nacional y es lógico pensar que este éxito va a ser explotado. Junts y Esquerra hablan ya abiertamente de que conseguida la amnistía el siguiente paso es el referéndum de autodeterminación y de que este está al alcance la mano. El razonamiento es impecable: igual que Pedro Sánchez proclamaba que la amnistía no se concedería nunca y que Puigdemont respondería ante la Justicia pasará ahora con el referéndum y se autorizará cuando al Gobierno le haga falta el apoyo en el Congreso de los nacionalistas. Después de lo ocurrido en España tras las elecciones del 23 de julio del año pasado esta es una posibilidad que no puede ser soslayada, a pesar de la vehemencia con la que hoy los socialistas la niegan. O precisamente por eso.