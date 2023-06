Los retos de la alcaldesa María del Mar Vázquez

María del mar Vázquez fue elegida ayer alcaldesa de la ciudad para los próximos cuatro años. Aunque ejerce desde hace uno, tras la marcha de Ramón Fernández Pacheco a la Junta como consejero de Sostenibilidad, la legislatura que comienza se nos antoja fundamental para el devenir de la ciudad en los próximos años y para el de la propia primera edil, tras ganar con holgura y por mayoría absoluta las municipales del 28 de mayo. Vázquez Agüero tiene por delante varios retos. De su consecución depende en gran medida el prestigio de la ciudad, su futuro económico y el desarrollo como una urbe abierta, tecnológicamente avanzada y amable para vivir. Aunque no le corresponde al Ayuntamiento, el primero que se ha impuesto la alcaldesa es mejorar las comunicaciones aéreas y por tren de Almería. No estamos bien comunicados y eso supone un serio handicap para avanzar en la senda del progreso. La insistencia ante las administraciones, que serán gobernadas casi con seguridad por su propio partido, será la clave de nuestro futuro. Aunque moleste, no debe cejar en ese empeño. Recuperar la vida frente al mar es el segundo de los objetivos. Para ello el proyecto Puerto- Ciudad debe ser la base sobre la que se asiente la ciudad amable que todos queremos y la que nos proyecte como una capital de servicios y turística. El tercero es la limpieza. Talón de Aquiles siempre, recuperar la imagen de una Almería limpia, pese a las dificultades climáticas de siempre, tiene que ser una prioridad municipal. Y, por último, el casco histórico. La base sobre la que pivote el orgullo de vivir en Almería, una tierra con pasado y felices de mostrar a cuantos nos quieran visitar. Si lo logra, los vecinos reconocerán los esfuerzos y, lo más importante, el senti miento de pertenencia lo inundará todo.