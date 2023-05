El ruido y la campaña

A las puertas de los últimos cinco días de campaña electoral se puede afirmar que el temor que existía de que la polarización de la política nacional ocultase los debates locales o regionales se ha cumplido inexorablemente. Los ciudadanos acudirán dentro de una semana a las urnas para elegir a sus alcaldes o a sus presidentes regionales. Lo harán con la sensación de que la inclusión de etarras en las listas de Bildu o el pulso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pensando en las generales del próximo mes de diciembre se han impuesto por goleada a la discusión de los problemas que los elegidos van a tener que resolver. Andalucía no ha sido una excepción, todo lo contrario. En la región los comicios son exclusivamente municipales, lo que les da un carácter de proximidad que los candidatos, opacados por la vorágine nacional, no han sido capaces de explotar. En general, los andaluces van a ir a votar con ideas claras del divorcio que existe entre los dos grandes partidos nacionales, pero sin información suficiente de qué alternativas de ciudad defienden los candidatos del PSOE o el PP. Allí donde ha habido debates han quedado en un segundo plano. Parte de la responsabilidad habría que buscarla en los propios candidatos, que no han sabido elevarse del ruido que llegaba de Madrid, pero la culpa principal es de quienes han pretendido hacer de estas elecciones unas primarias de las generales previstas para final de año. O mucho cambian las cosas en la recta final de la campaña o, en buena medida, se habrá privado a la ciudadanía de un debate centrado en los problemas que más afectan a su calidad de vida. Es otra consecuencia del clima de crispación que vive el país de forma permanente y que hace que la política española se desarrolle en un clima marcado por el maximalismo y la falta de acuerdo.