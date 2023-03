La ciudad de Cádiz acoge esta semana el IX Congreso Internacional de la Lengua Española. La inestabilidad política en Arequipa (Perú) impidió que esta ciudad americana se encargase de esta edición, tal y como estaba previsto. Cádiz no dudó en coger el testigo, adelantando su candidatura para 2025, y logró organizar el evento en apenas unas semanas de la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Real Academia de la Lengua y el Instituto Cervantes. Era lógico que Cádiz asumiese este papel. No hay una ciudad en España tan americana como la capital gaditana, como se resaltó una y otra vez durante la sesión inaugural del Congreso. El propio director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, resaltaba que Cádiz consolidó la ruta de intercambio con Hispanoamérica. La misma ciudad que hace una década fue sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que cada año organiza el Festival Iberoamericano de Teatro y que redactó hace dos siglos una Constitución que jugó un papel esencial en la independencia de los estados hermanos del Nuevo Continente. Habrá que ver qué pasa después de este Congreso, qué enseñanzas nos deja y cuál será su aprovechamiento. Pero el propio Rey evidenció en el acto de apertura, celebrado en el Teatro Falla, que no debíamos "dejar pasar la oportunidad que la Historia nos pone por delante. El siglo XXI debe ser el siglo del español. Hagámoslo posible". Don Felipe y la reina Letizia se volcaron con Cádiz y con este congreso en una jornada, la del lunes, intensa, emotiva y sorprendente, que dejó la imagen de los Reyes participando en la cajoneada celebrada en el exterior del Teatro Falla. Una fotografía que sólo podía darse en Cádiz. Una ciudad que, una vez más, ha demostrado su capacidad a la hora de organizar eventos internacionales, uniéndose a las otras grandes capitales andaluzas que ya son referentes de acontecimientos culturales, políticos y económicos.