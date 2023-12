Nadie espera gran cosa de la reunión que van a mantener hoy en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y tiene razón este último cuando expresa su temor de que todo quede en una foto a mayor gloria del inquilino de la Moncloa sin ningún avance constatable en los temas a discutir, aunque Feijóo ha marcado territorio imponiendo el Parlamento y no la Moncloa como escenario y forzando una agenda abierta. Es cierto que el actual clima político, con episodios como la entrega de Pamplona a Bildu o la cesión permanente ante Puigdemont, no favorece el entendimiento ni tan siquiera el acercamiento. Pero no parece que volar los escasos puentes institucionales que continúan en pie sea una política acertada, por lo que no se entendían las resistencias del líder de la oposición para fijar la fecha de la entrevista. El hecho de que finalmente vaya a celebrarse es, de por sí, una buena noticia porque mantiene abierto un mínimo canal entre los dos partidos sistémicos. El PP ha denunciado, con argumentos sobrados para ello, el muro que el presidente del Gobierno levantó en su discurso de investidura que supone la consagración en España de una política frentista. Negarse al encuentro que proponía el presidente era dar carta de naturaleza a ese frentismo, que es lo último que puede hacer en estos momentos el PP. A pesar del ambiente enrarecido que se respira por los dislates cometidos por Sánchez para mantenerse en el poder, acudir a una convocatoria del presidente del Gobierno no debería ser una opción para el jefe de la oposición, sino una obligación y así debe interpretarse la reunión de hoy. De su habilidad política cabe esperar que sea capaz de darle la vuelta a la situación y que convierta una previsible trampa en una oportunidad para mostrar altura institucional, aunque sea a la sombra del muro que Sánchez ha levantado.