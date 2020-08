Es la única y la mejor solución a los Presupuestos

Como fruto del apoyo de Ciudadanos a los decretos de estado de alarma, una representación del Gobierno ha vuelto a reunirse con otra del partido de Inés Arrimadas en lo que, claramente, se presenta como la consolidación de unas bases para negociar los Presupuestos Generales de 2021. De modo oficial, y sobre la mesa, los interlocutores sólo hablaron de la evolución de la pandemia de Covid, sus consecuencias económicas y de la complicada vuelta al colegio de septiembre, pero el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha confirmado la disposición de su partido a negociar las cuentas del año próximo. La entrada de los naranjas en la geometría variable de las alianzas del Gobierno en el congreso tiene la virtud de desenganchar al PSOE de los independentistas de ERC. El partido de Oriol Junqueras ha tenido tiempo para definirse, pero ha preferido mantenerse en la estela del huido Carles Puigdemont, no ha profundizado en la gobernabilidad de Cataluña y no ha aportado ni un gramo de cambio en la estrategia independentista. No es nada nuevo, por otra parte: es el modo de actuar del confuso Junqueras, que repite la misma jugada con Pedro Sánchez que ya practicó ante Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. La nueva estrategia de Ciudadanos está en mejor consonancia con su espíritu fundacional, que era el de librar a los gobiernos españoles de los condicionantes que, por falta de mayoría, imponían los partidos nacionalistas. Al PSOE se le nota cómodo en esta nueva relación, no así a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, que viene expresando los recelos al acuerdo presupuestario con Ciudadanos. La ministra Irene Montero ha llegado a criticar que en la representación del Gobierno no hubiese alguien de Unidas Podemos. Repite el mismo enfado mostrado al no saber de la marcha del rey Juan Carlos. La vicepresidenta Carmen Calvo también le ha contestado: el Gobierno es uno, basta reunirse con uno de sus miembros para estar con el Ejecutivo. Por lo demás, cabe recordar que el ministro Alberto Garzón también abogó por el acuerdo con Ciudadanos. Aunque Montero se empeñe, es la única solución. Y la mejor.