La vacunación, un proceso más lento de lo esperado

Tras la euforia por las primeras imágenes de enfermeros vacunando contra el coronavirus a personas mayores, los ciudadanos andaluces nos hemos topado con el muro de la realidad. Y es que todo indica que la completa vacunación de la población de la comunidad autónoma -ocho millones de personas- tardará mucho más de lo previsto. Algunos cálculos, incluso, apuntan a que hasta el próximo mes de octubre no estarán vacunados la mitad de los residentes en Andalucía. De hecho, ya hemos visto como el arranque de la campaña de vacunación ha sido mucho más lento de lo esperado. Problemas logísticos y de organización están ralentizando un proceso que es fundamental para derrotar un virus que está demostrando una gran capacidad para mutar y, por tanto, para medrar por todo el mundo. Los datos hablan por sí solos: en quince días apenas se han administrado 148.500 dosis, cuando sólo para alcanzar al 15% de la población habría que vacunar a más de dos millones de personas. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha prometido que vacunará las 24 horas del día los siete días de la semana, una hipérbole que genera más desconfianza que otra cosa. ¿Se van a administrar vacunas a las cinco de la mañana en pleno toque de queda? Es absurdo. Tanto las administraciones como los ciudadanos deberíamos ser conscientes de que aún queda mucho tiempo para que la vacunación alcance a la mayor parte de la población y, por lo tanto, se llegue a la inmunidad de rebaño. Mientras tanto, no queda otra opción que seguir perseverando en las medidas que se han demostrado eficaces en la lucha contra la Covid-19: distancia social, limitación de la movilidad e higiene personal. Eso no significa, claro está, que no se hagan los mayores esfuerzos por acelerar el proceso de vacunación, ya que es la única vía para lograr la vuelta a la normalidad en las relaciones y la recuperación económica.