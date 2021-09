Lo verde pesa cada vez más

Las elecciones en Alemania, locomotora económica y política de la UE, nos dejan como nota a destacar la importancia que ha tenido la cuestión verde durante toda la campaña. El país germánico siempre ha sido especialmente sensible a las cuestiones medioambientales, algo que se debe principalmente a los muchos problemas ecológicos que ha sufrido por su amplia industrialización y a su nuclearización propiciada por su condición de frontera entre el bloque occidental y el comunista durante la Guerra Fría. Aunque el ecologismo nació principalmente en América del Norte, sí se puede decir que el movimiento verde como fuerza política ha tenido en Alemania su cuna y principal laboratorio en las últimas décadas. Aun así, se puede decir que durante esta campaña electoral el debate medioambiental ha ocupado una centralidad desconocida hasta el momento. No sólo es destacable el aumento en sufragios del Partido Verde (aunque menor de lo esperado debido a los escándalos de sus dirigentes), sino el gran interés que han puesto todos los partidos en transmitir al electorado sus propuestas medioambientales. ¿Ocurre lo mismo en España? Aún no, pero probablemente terminaremos asistiendo un proceso similar. Por lo pronto, resulta curioso que todos los intentos de crear un Partido Verde independiente de la izquierda clásica han fracasado estrepitosamente en nuestro país. Sin embargo, en España cada vez se es más consciente de la necesidad de luchar no sólo contra el cambio climático, cuyos efectos sufriremos especialmente, sino de poner fin a cuestiones como nuestra exagerada dependencia de los combustibles fósiles, la desertización, la destrucción del litoral, la aparición de enormes basureros por toda la Península Ibérica, el deterioro de los acuíferos, la pérdida de biodiversidad y un largo etcétera. Ya parece claro que cualquier partido que tenga una mínima intención de gobernar debe incluir en su programa electoral un amplio apartado dedicado a su política medioambiental, algo que irá a más en los próximos tiempos hasta llegar a la intensidad de Alemania.