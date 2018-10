ADN de luchas y reivindicaciones

Ugt nació en un tiempo de crisis económica y social en el 1888, cuando la clase obrera se organizó para formar lo que conocemos hoy como la Unión General de Trabajadores. Comenzó así un periodo de protestas sin precedentes mucho más intensa en años sucesivos, como sucedió en agosto de 1987, cuando se consiguió una importante conquista "la jornada laboral máxima de 8 horas" gracias a incesantes huelgas en las que algunos de los sindicalistas más representativos de la organización fueron detenidos. Es un orgullo pertenecer a un sindicato con tanta trayectoria como el mío y el de un millón de personas más, la UGT. Hemos ayudado a construir y escribir la historia de este país con sudor y lágrimas, a pesar de que hoy en día algunos no sean capaces de imaginar el miedo, esfuerzo y sacrificio que debió suponer para muchos trabajadores y trabajadoras y sus familias luchar por lo que consideraron justo cuando se era perseguido y represaliado por la dictadura Franquista. Desde los inicios hemos sido además una organización feminista, así, en 1931 ya había un núcleo importante de mujeres que luchaban por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y que entendían la educación desde una perspectiva laica y revolucionaria para la época en cuestión, lo cual supuso para muchas firmar su sentencia de muerte al comenzar la Guerra Civil, cuando fueron asesinadas en las cunetas o en el mejor de los casos obligadas al exilio. Por todo ello, pensamos que conocer la historia sindical debería formar parte de los libros de texto y de la programación de los profesores y profesoras puesto que conocer el inicio del sindicato, lo que se reivindicaba en sus comienzos y cómo hemos ido evolucionando, forma parte de lo que somos hoy en día como trabajadores y trabajadoras y como sociedad. A nuestros predecesores les debemos poder disfrutar de derechos tan básicos y normalizados hoy en día como el que comentaba de las 8 horas, tener vacaciones, asuntos propios, cobrar a primero de mes, regirse por un convenio, los permisos de maternidad y paternidad, excedencia para cuidar a un familiar enfermo, etc.. pero desgraciadamente somos conscientes de que aún sigue habiendo empresas que no cumplen con la ley y amenazan con el despido a los trabajadores que se interesan por sus derechos. Nosotros no podemos consentir que en el siglo XXI se siga tratando a los sustentadores de nuestra economía: los trabajadores y trabajadoras como si fueran ganado, por lo que aún tenemos muchos deberes que hacer, las reformas laborales nos han dejado tocados pero no hundidos, por ello no cejamos en el empeño de exigir su derogación, aunque si echamos la vista atrás y vemos todo lo logrado estoy segura de que esto es solo la punta del iceberg de lo que aún nos falta por avanzar.En cualquier caso, me gustaría animar a los que no nos conocen ,en particular a los jóvenes que son el futuro y a la población en general a que conozca los orígenes de nuestra organización sindical en una exposición que se encuentra en la Biblioteca Villaespesa de Almería, hasta el próximo día 29, y que está formada por treinta paneles de gran tamaño en los que se han plasmado las fechas de mayor relevancia de nuestra historia. Además queremos ofrecerla a los institutos y organismos que se encuentren interesados, eso sí, en un formato algo más pequeño. También será expuesta en la provincia en pueblos como Cuevas de Almanzora, Castillo del Marqués de los Vélez (del 2 al 15 de noviembre ), en Benahadux (1-14 diciembre) en el Centro Cultural, en la Diputación de Almería (Patio de Luces) y del 17al 30 de mayo de 2019 en la Universidad de Almería (Sala Bioclimática).