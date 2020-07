LAS DOS ALMAS DEL PP

Los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia han desbordado unas interpretaciones, algunas de ellas rocambolescas. Los augures masajeadores del centro derecha en su versión más paternalista recomiendan a Casado que posicione al partido en el "centro moderado", más concretamente, que lo "galleguice". Los que llevamos más de medio siglo en esto nos preguntamos ¿cómo se hace? ¿Poniendo un anuncio de centrismo en internet?, ¿declarando a los cuatro vientos la moderación? Y en ¿que podría consistir la moderación? Sobre el centrismo y la moderación de Nuñez Feijóo se ha establecido un modelo de gestión que abunda en elogios a quien desde Galicia ha mantenido el bastión del PP en la periferia. La realidad sin embargo contrasta algunas evidencias.

El discurso de Feijóo esta argumentado en un simplismo eficaz, seguir la intuición y pragmatismo de Manuel Fraga hacia el nacionalismo moderado. Tan identitaria y localista resulta la trayectoria y el programa de Urkullu como la de Feijóo y ambos proceden del mismo segmento social y político; el sentimiento de pertenencia por encima de la Nación y del partido en el caso de Feijóo. Así se explican sus diatribas con Cayetana Alvarez de Toledo encarnación ilustrada de esa derecha sin complejos que nos llega desde Cánovas, Maura, Gil Robles hasta el acojonado de Mariano Rajoy que encontró cómoda su falta de compromiso y prefirió liderar un partido en permanente contradicción conceptual. En realidad Pablo Casado poco puede hacer más allá de celebrar el triunfo en Galicia, porque ese modelo identitario que se expresa en votos fuera de las propias siglas del PP no se podría sostener en el ideario e un partido nacional que debe defender un discurso similar para todo el territorio de la nación. El PP representa 800.000 afiliados y no resultará sencillo variar la esencia de lo que es y representa en el imaginario popular. En España las siglas explican todo, casi nadie lee ni conoce los programas y no es de extrañar que la realidad choque con las siglas, el ejemplo más llamativo es el PSOE; marxista en su base, social demócrata en la práctica y ahora populista de izquierda radical. Mañana podría ser otra cosa pero mantiene una base de votantes fiel a las siglas con independencia que los dirigentes practiquen políticas y pacten con sus competidores más acérrimos.

Al comienzo de la transición hubo un breve periodo que las derechas competían con siglas y simulaciones distintas, hasta el hundimiento de UCD. Aquella Alianza Popular de Manuel Fraga supo acoger los sentimientos de la derecha más próxima al régimen franquista con la otra derecha que había conspirado para dar naturaleza política al post franquismo. Fracasó la ultra derecha con sus siglas y proclamas radicales en la primera etapa de la democracia, el único camino fue el partido de la derecha hereditaria de la ilustración. Pocos años después llegó el fracaso del centro que no era en realidad otra cosa que una derecha estratégicamente posicionada para gobernar, no resultó complicado para la mayoría de dirigentes y diputados de UCD ingresar en las filas del PP refundido o renovado, la base social no había variado en ningún caso. Tras la experiencia de cuarenta años de democracia algunas cuestiones sobre el partidismo se han puesto de manifiesto. Tras un brevísimo periodo de rodaje la derecha ambigua encontró precipitadamente unas siglas que no trajeran ningún recuerdo y ninguna tradición, eso fue UCD. Aquel invento no tuvo jamás la base sentimental e histórica de algún partido político español. Esta fue una de las razones de su fracasó, hubo otras de carácter personal de bajísima calidad política y humana. Y el segundo turno de la derecha abiertamente reconocida como tal se produjo por una circunstancia que muchos recordarán, la corrupción extendida hasta la médula de los gobiernos socialistas de Felipe González cuya lista de saqueos y desmanes rebosaría este artículo. El PP apenas había tocado una línea de su programa fundacional y sin embargo José María Aznar ganó las elecciones. Nada tuvo que ver que el PP hubiera de hacer campaña de imagen sobre su deriva el centro o a la derecha, hubiera habido un resultado similar porque lo que ocurrió fue que los votos más críticos de la izquierda decidieron castigar al PSOE por aquel aquelarre de corruptos irredentos.

El tercer turno de la misma derecha fue el triunfo electoral de Mariano Rajoy quien por su propia naturaleza no había cambiado una coma del ideario de partido menos aún algo que supusiera la mínima actividad de una campaña de posicionamiento programático. Sin embargo ocurrió que los votos de la izquierda, esta vez muy alarmada ante la peligrosa deriva de José Luis Rodríguez Zapatero y sus muchas gilipolleces que tan caras hubimos de pagar todos los españoles. Fue el rechazo a Zapatero y su fracaso en la economía lo que se calificó como un triunfo de Rajoy. En ninguna de las ocasiones el PP ha dejado de ser el PP, con los votos de Blas Piñar dentro y más tarde con los votos de Suarez dentro, es decir esas siglas han recogido todos los restos de los hundimientos de sus competidores. En estas fechas la única alternativa al PSOE de Largo Caballero trasmutado en Pedro Sánchez sigue siendo el PP. Ocurre que ahora ha tratado de resurgir UCD con las siglas de Ciudadanos posicionado hacia el centro del PP. Y también ha resurgido Fuerza Nueva, ahora con más ímpetu con las siglas de VOX situado a la derecha del PP. Y naturalmente el PP esta donde estuvo. Y podría volver a ocurrir que el cuarto turno de gobierno del PP se debiera al hartazón y repudio al actual residente del Gobierno, más nefasto aún que su mentor Zapatero campeón de los necios y ahora intrigante sin crédito. Quienes aconsejan a Casado que debe abandonar el ideario de la ilustración de raíz conservadora inspirado en el humanismo cristiano en realidad lo que quieren decirle es que se aleje de los principios y tal como Feijóo refunde otro partido de corte nacionalista .

Esta aventura galleguista del PP, como la del PSOE en Andalucía cuando fundó un partido nacionalista enraizado en la corrupción y el clientelismo, son circunstancias temporales llamadas a diluirse en los juzgados y la melancolía. La propia la mayoría de de los votantes que vienen confiando en las siglas del PP están claramente posicionados frente a los nacionalismos porque no se han rendido a la propaganda nacionalista y de izquierdas y siguen considerando que España es una sola Nación. Por todo ello el desgaste de la coalición de gobierno social comunista podría dar otra vez un gobierno liderado por el PP. Para ello no sería necesaria ninguna operación de maquillaje de las siglas o del programa porque de suceder como siempre sucedió habría que esperar que el fracaso anunciado de Pedro Sánchez en las gestión de la crisis que afecta a la economía y el empleo dieran paso a la alternativa que viene sosteniendo los turnos de gobierno estos años de democracia. El triunfo incuestionable de Feijóo representa un sentimiento intransferible y no se debe a ningún genio político avanzado. Esta cuarta mayota absoluta recuerda la cuarta mayoría de Fraga, único de los ministros franquistas que entendió con astucia el arraigo del localismo identitario.