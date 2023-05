PODRÍA entenderse este titular como una falsa noticia, una fake news como se dice ahora, con aparente propósito de llamar la atención sobre una ilusión que ronda por la cabeza de muchos almerienses. Pero no es así porque, efectivamente, sería posible ver en poco tiempo en nuestra querida estación de Almería un AVE con destino a Madrid, si los técnicos de RENFE hiciesen bien su trabajo y cumpliesen con los plazos, a la vez que la sociedad almeriense se movilizara para reivindicar algo ya que tienen otras capitales de provincia.De todos es sabido que se lleva construyendo en Granada un intercambiador de ancho de vía desde hace varios años, una obra interminable a pesar de su poca entidad y coste, aunque la tecnología que se le ha incorporado ha demorado aún más su terminación. Sin embargo, a pesar que en el mes de abril de este año se hicieron los cortes de la vía férrea para enlazar dicho intercambiador con las vía de ancho europeo y español, de modo que resultase ya operativo, se nos dice por los medios de comunicación que quedan por hacer las pruebas de seguridad y que es posible que para junio pueda el intercambiador entrar en funcionamiento.

Tengo serias dudas de que esto sea una realidad el mes que viene porque RENFE no dispone de los trenes que actualmente hacen el servicio en Galicia, es decir la serie 730, que iban a ser sustituidos por otros más modernos y que son los que podrían usarse en nuestras vías al no estar electrificado totalmente el tramo Almería-Granada. Posiblemente por esta falta de material rodante se vuelva a demorar la entrada en funcionamiento del intercambiador de Granada, o tal vez no interese cerrar la línea de Almería a Linares para no dejar aislados a ciertos pueblos de Jaén. Por todo esto, si no me equivoco, el próximo mes de junio no podremos disponer de un tren AVE que una Almería con la capital de España por la confluencia de dichos factores, al que se sumaría el habitual desinterés de los almerienses puesto que en otras capitales de provincia se han resuelto mucho más rápido estos problemas como sucede en Cádiz o en Huelva.

Somos la provincia española con el tren que tarda más tiempo en llegar a Madrid y que solo dispone de un tren diario a dicha capital. Además nos hemos quedado aislados del resto de la red de alta velocidad que enlaza con Sevilla y Córdoba o Barcelona, lo que nos perjudica en materia de turismo y de comunicaciones. Urge por tanto superar esas dificultades técnicas, porque esas unidades de AVE necesarias para nuestra ciudad bien se podría conseguir de los actuales trenes disponibles, como se ha hecho para Extremadura y Cartagena, dejando el talgo con Linares Baeza como una opción de interés público que no debe obstaculizar la conexión de Almería con la línea de AVE de Granada a Madrid y de paso con la capital de Andalucía.

Así pues, si a los que incumbe ponerse manos a la obra hacen su trabajo, el mes que viene podríamos ver un AVE tipo Alvia en nuestra espléndida y remozada estación de ferrocarril, así como conseguir un trayecto a Madrid algo más corto y sobre todo más moderno y acorde a nuestros tiempos, a la vez que sacamos a Almería un poco más de su secular aislamiento.