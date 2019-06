Abrirnos al futuro

H OY Parece ser que ha terminado el proceso electoral, digo me parece ya que, con los Politicos, hoy tal como conciben la política y el interés nacional, nunca se sabe. La mayoría de los vecinos que he consultado, ninguno sabia cuántos Parlamentarios España enviará a Bruselas y aún menos de cuantos Parlamentarios se compone el Parlamento de la UE, pero todos se dicen europeístas sin conocer la política y aún menos los objetivos y decisiones que se repercuten sobre las economías y políticas de los países que componen la UE. Algún buen amigo me ha dicho "es que a ti te gusta hacer Política" yo siempre contesto" Yo no hago Política, eso lo dejo a los políticos ya que les pagamos para ello, solo me preocupo de la política que hacen, ya que esta tendrá consecuencias sobre mi bolsillo y la economía del país". Los políticos tratan de lograr nuestros votos y que después nos ocupemos de futbol, cervezas y tapas y de los cotilleos del vecindario. Pues amigo si después de votar no te interesas para saber cómo se utiliza la confianza que has depositado, pues no protestes en los bares, tú tienes parte de responsabilidad de las consecuencias en tu vida de las decisiones que tomen los Políticos que has elegido. Hoy no son las informaciones las que escasean, falta la voluntad por informarse, analizar y razonar, buscamos inconscientemente las lecturas fáciles del cotilleo o mirar las emisiones sobre escándalos entra los famosos, como si eso mejorase de alguna forma nuestras condiciones de vida, estas lecturas o emisiones de televisión infantilizan al individuo y ahogan lentamente la capacidad de pensar y de razonar, el resultado es el sometimiento del individuo a un pensamiento colectivo, vacío de todo razonamiento crítico. El conformismo invade nuestros comportamientos, hoy consideramos los desahucios de familias como algo que existe, pero ¿Que se va hacer, pobres gentes? Los despidos de trabajadores de sus empresas, es aceptado como una lógica y el paro obrero es un mecanismo de la economía que crea y alimenta los empleos de los sentados en la Agencias del Empleo que no conciben que su trabajo es también buscar y facilitar empleos a los Parados. Aún algunos almerienses no se han enterado que la Fábrica de cemento en Gádor ha cesado su actividad y que cerca de 26 comercios de la Sociedad Día han cerrado, miramos con indiferencia los "Parados" que ciertas mañanas hacen cola ante la Agencia del Empleo, incluso he visto algunos transeúntes acelerar el paso al estar cerca de ellos, como si los "Parados" tuviesen una enfermedad contagiosa. Cuando un empresario hace donativos decimos "es Buena Persona" pero no nos interrogamos que está fabricando en India o en el Bengala-desch y que en las empresas de estos países niños que deben estar escolarizados trabajan para él, no nos preocupa que miles de niñas y niños mal nutridos recogen el algodón en Mali o India para que se tejan los vestidos baratos que lucen alegremente las mujeres en Occidente, 152 Millones de niños de 5 a 14 años trabajan en el mundo, pero mientras tanto la UE va a gastarse 13Mil Millones de euros en armamento. Nuestra Sociedad ha perdido gran parte de sus valores, es manipulable y conformista, ve con indiferencia como su juventud huye de un país que ssolo ofrece Banderas y sueños del siglo 16. La juventud, que ha debido expatriarse para trabajar, no ha tenido prácticamente ninguna posibilidad de votar desde el extranjero, debido a que Politicos anacrónicos impusieron una ley excluyente por los mecanismos que contiene, los jóvenes españoles emigrados han sido excluidos del voto después de haber sido rechazados del país. España, yo me interrogo si es de todos los españoles, parece ser que pertenece aún a los Hidalgos (Hijos de algo). La Sociedad está aún hechizada por los "cantos de sirenas" de los Politicos que lentamente nos conducen al naufragio económico, es necesario que las fuerzas vivas del país salgan de su letargo, sean constructivas y abran las puertas al Futuro.