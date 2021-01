Adiós Illa, adiós

Como sabe todo el mundo, ha dimitido Salvador Illa como Ministro de Sanidad. Corrijo de inmediato, ha escapado por la gatera en perfecta armonía con su cinismo político. A tal punto sirve dócilmente sus intereses personales y del partido que poco le ha preocupado el impacto en la opinión pública de este acto de cobardía huyendo de las cifras de la tercera ola y de su obligada respuesta ante el Parlamento como de su falsa promesa de dar cuenta de la gestión económica de la pandemia. Se marcha con un desprecio absoluto a más de 50 diputados de la oposición que le han pedido su comparecencia. Escapa cuando el "muy preparado" plan de vacunación no avanza al ritmo anunciado, cuando las jeringuillas previstas por el Ministerio no sirven para inyectar la vacuna. Cuando la desolación y el caos presentan un escenario escalofriante. Es muy probable que consciente de sus falsedades, errores y ausencias no quiera dar cuenta de las cifras de fallecidos por este virus que superan todo lo previsto por el Gobierno y su portavoz de cabecera.

Esta huida tiene alguna explicación en su posible encumbramiento político en Cataluña como candidato del PSOE a la Generalitat. Es la única deducción que dicta la razón y a esa causa ha humillado su escaso curriculum este irrelevante profesor de filosofía. Se comenta que Pedro Sánchez ha encontrado una virtud en Salvador Ila, su voz monótona y suaves maneras. Un sagaz periodista político escribió; "cuantas toneladas de necedad se esconden en los buenos modales". Caso de lograr su ambición como Presidente de la Generalitat hay que desear que algún dios benévolo proteja a los catalanes de este gafe que se ha acreditado como Funerario Mayor del Reino.

Yo creía superada mi capacidad de asombro. No ha sido así. En aquellas jornadas de la enfermedad llamada de "las vacas locas" en 2001, tuvimos ocasión de presenciar el espectáculo más vergonzante; la entonces Ministra de Sanidad Celia Villalobos (PP) hizo alardes de una incapacidad insuperable aparejada a una absurda arrogancia y así compareció para explicar su "gran plan sanitario" para frenar aquella enfermedad también contagiosa , consistió en recomendar a las amas de casa "que no se hicieran caldos con huesos de vaca, que se hicieran con huesos de cerdo". Su gestión ministerial fue calificada de desastrosa por los medios informativos. Pero aquella probada ineptitud ha sido ahora superada por Salvador Illa.

Este funesto Ministro queda retratado en sepia en las crónicas de estas jornadas luctuosas, durante su gestión apenas un año ha ocurrido lo peor que podría ocurrir. El virus "triunfalmente derrotado" en julio resulta que no estaba derrotado, la curva "que se había doblegado" asciende estos días hasta alcanzar cifras espeluznantes. El muy anunciado Plan de Vacunación no avanza al ritmo anunciado por el Ministro, las jeringuillas previstas no sirven para inyectar las vacunas. Las Comunidades Autónomas se han rebelado contra Illa a causa de su permanente ausencia negándose a tomar medidas más estrictas para frenar el avance de la pandemia cuando los hospitales y las UCIs avisan de colapso. Incluso la mirada glacial de Fernando Simón delata un fondo de temor aunque no lo traslade a sus falsos pronósticos. Si se contabiliza su inutilidad en las cifras de contagios y fallecimientos Salvador Illa quedará como el peor Ministro de Sanidad que alguien pueda recordar.

En tanto Illa posa para los medio informativos como candidato elegido por Pedro Sánchez, el Gobierno mira lateralmente el escenario donde miles de españoles se debaten entre la vida y la muerte. Y con la coartada de la llamada "cogobernanza" huye de dar explicaciones sobre la dimensión real de la tragedia. Su objetivo inmediato sería ganar las elecciones en Cataluña promoviendo al candidato con encuestas a la medida de la factoría Tezanos, "siempre a servicio del cliente". Hay pocas esperanzas de algún síntoma de responsabilidad. Puede que sea un mal endémico de la política huir de las responsabilidades dispersándolas entre los contrincantes pero estamos viviendo una situación excepcional que pronostica un año aún peor que 2020 sin que haya un claro liderazgo como cabría esperar en cualquier crisis que arrasa con vidas y bienes y destruye diariamente puestos de trabajo y hundimiento de miles de empresas.

Es cierto que el Plan de Vacunación presenta complicaciones por la actitud mercantilista de laboratorios dispuestos a vender al mejor comprador incluso las dosis comprometidas con la UE .En este aspecto a los gobernantes españoles solo cabe la reclamación a la UE, que ha centralizado las compras de vacunas, todas las dosis suficientes para la vacunación masiva a la población española Porque las informaciones científicas no ofrecen dudas, incumbe a los gobiernos la garantía de los servicios de vacunación y de un modelo de jeringuilla poco usual pero el único capaz de poder aprovechar todas las dosis de cada vial. Vacunar a cuarenta y tres millónes de españoles es un desafío logístico que se dificulta con los 17 planes autonómicos por lo que urge la asunción de un claro liderazgo nacional que movilice sin reparos todos los recursos sanitarios materiales y humanos incluyendo a la sanidad privada. En medio de tanto desconcierto apremia la obligación moral de dedicar a esta emergencia nacional todos los recursos del Estado. El único objetivo que cabe a un gobierno responsable es detener cuanto antes la propagación del virus y esto es por ahora únicamente posible con las vacunas.

En tanto recorre España una ola de dolor y miedo las energías políticas del Gobierno parecen orientadas a conseguir ciertos objetivos que poco o nada preocupan a los ciudadanos extenuados por la pandemia. Modificar la regulación de funciones del CGPJ, podría aplazarse a que recobre cierta normalidad la vida social, económica y política del país. Introducir enmiendas de última hora para extender la protección a los okupas en la nueva Ley de la Vivienda es una medida netamente populista que reafirma la influencia comunista en la política gubernamental. Nada de esto quita el sueño a los españoles semiconfinados y pendientes de un PCR, de la vacuna o de una ambulancia. Tampoco preocupa en estas horas cruciales los resultados de las elecciones en Cataluña, menos aún si el nefasto salvador Illa se encumbra como Presidente de la Generalitat.

El gran humorista de mirada triste y pesimista manifiesto, Wody Allen dijo hace años; "la humanidad está en un cruce de caminos; uno lleva a la desesperanza. El otro a la extinción total". Hay indicios que estamos cerca del primer camino. Y descubrimos algo que jamás nos había preocupado; "lo singular del Covid 19 es que nunca hemos sabido tanto y a la vez somos tan conscientes de nuestra ignorancia". La más clara muestra de esa ignorancia la ha dejado como huella dactilar Salvador Illa. Por ello celebrar que se haya ido. Para miles de familias mejor hubiera sido no haberlo conocido nunca.