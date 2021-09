Afganistán frágil, victoria de los talibanes

La guerra de los talibanes en Afganistán, la podemos dividir en dos periodos, el primero contra los soviéticos y el gobierno comunista Afgán con la ayuda de USA, Francia e Inglaterra y con la colaboración armada de Al-Qaeda. Tras el atentado en USA sobre las torres gemelas, en el 2001, se inició la invasión militar de Afganistán contra el gobierno talibán que mantenía la presencia Al-Qaeda y de Ben Laden en su territorio. El Pentágono y sus aliados tenían un doble objetivo, eliminar del poder político afgano a los talibanes y neutralizar Al-Qaida, estas dos fuerzas no obedeciann a las directivas de USA que deseaba convertir Afganistán en una plataforma Militar US ya que este país ocupa una posición estratégica importante en la geografía de esta parte del mundo. USA consideró que con los $ US, el apoyo de un Gobierno sumiso, la corrupción y una clase madia cómplice les sería posible dominar Afganistán y neutralizar a los Talibanes, este error ha conducido USA a la capitulación. Los talibanes sunníes, refugiados en Pakistán y en las montañas fronterizas, no cesaron su lucha. Mientras tanto, desde el 2006, en Iraq, Al-Qaeda junto a otras 5 facciones terroristas djihadistas creaba el Consejo consultativo de los mudjahidinos y este a su vez el Estado Islámico de Iraq. El 13/10/2006 se proclama Gobierno Legítimo de Iraq. EI (Daech) se extiende en Siria confrontada en una guerra civil. EI o Daech, en el 2014, en un momento en que perdía terreno en Siria e Iraq, un talibán que había tomado un cierto prestigio por haber estado prisionero en Guantánamo, el Molad Addul Rauf hace juramento de lealtad a Daech del califato autoproclamado d'Aboubakr al-Baghdad. Muy pronto Addul Rauf recibió en sus filas a Talibanes, después de la muerte de Omar fundador del movimiento Talibán, también logró la adhesión de miembros de Al-Qaida afganos y pakistanís. Daech de Iraq y Siria financió abundantemente a Daech Afgán con el dinero robado en los bancos de las ciudades de estos países bajo su poder, también con el petróleo robado en Siria e Iraq y vendido a través de Turquía a piratas US y anglo sajones. Si los talibanes son sunníes, Daech se proclama salafista y sus combatientes, frustrados, particularmente primarios han demostrado siempre un gran fanatismo, odio y crueldad hacia las poblaciones, reprochan a los talibanes de haber negociado con USA y no haber hecho una guerra total. Daech fue desalojado de sus posiciones en Helmand por los talibanes, mientras que su jefe Adul Rauf, fue matado por un Dron US, Daech ha logrado reagruparse e instalarse en la provincia oriental de Nangarhar, controlando las comunicaciones entre Pakistán y Afganistán, lo que dificulta el paso de la heroína a los talibanes si estos perduran en que su economía fuese soportada por el tráfico de esta droga. Los talibanes tienen una vocación Nacionalista, mientras que Daech desea crear califatos, por lo tanto será más fácil establecer negociaciones económicas y promover desarrollo con los Talibanes, Irán ya negocia con ellos la instalación de un oleoducto y gaseo ducto que pueda abastecer a China. Los talibanes ocupan prácticamente todo el país pero todavía quedan bolsas de resistencia de Daech que representan un peligro para que los talibanes puedan establecer unas relaciones internacionales aceptables, ya que corren el peligro de que Daech exporte de nuevo el terrorismo utilizando Afganistán como base. La guerra en Afganistán será larga ya que los talibanes se van a enfrentar al terrorismo internacional manipulado y tendrán que gobernar un país muy atrasado desestructurado, políticamente deben obtener el consenso de las diferentes tribus y para ello solo lo obtendrán si terminan con la corrupción y hacen un reparto justo entre las tribus y velar de que sea utilizado para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Los talibanes tienen dos frentes abiertos: luchar contra Daech, y terminar con la corrupción y la pobreza extrema.