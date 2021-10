Afganistán es aún un polvorín

Afganistán es aún una incógnita importante en el tablero geopolítico mundial y en particular para el Asia Central. Las políticas del señor Trump nos llevaban por caminos peligrosos. Si en apariencias la retirada de USA y de sus aliados de Afganistán parecía ser la de terminar con políticas intervencionistas, hoy USA presiona las exrepúblicas soviéticas fronterizas de Afganistán para que acepten en sus territorios a numerosos "afganos" y que USA instale bases militares que le permitan intervenir en Afganistán contra un posible terrorismo. Estos países han rechazado afganos seleccionados por USA y en cuanto a las bases, Rusia que tiene Bases en estos países, por el tratado de independencia de con la URSS, Rusia ha propuesto a USA, de que utilice sus bases bajo el control ruso. Etas informaciones han sido expuestas durante la conferencia entre los ministros de asuntos exteriores que ha tenido lugar en Nursultán capital de Kazajistán, estas presiones de la diplomacia US en estas regiones de Asia Central y Asia del Sur-Este tienen consecuencias sobre la conclusión del Tratado de Cooperación (CICA)para el cual han participado 27 países de Asia más 9 otros de afuera de Asia y 5 organizaciones internacionales como observadoras, en esta Conferencia para definir planes de inversiones, para desarrollar infraestructuras y relaciones, solo han podido poner en pie un proyecto de defensa común contra el terrorismo en sus países. Por otro lado, el Ministro de Asuntos Exteriores de India S. Jaishankar, temiendo una infiltración de terroristas Afganos en India, ha intervenido acerca del eje USA-Reina Unido para que exija garantías a los Talibanes. Mientras tanto, el Ministro Inglés de las fuerzas Armadas, James Heappey y la Secretaria Adjunta de Estado americana, Wendy Sherman el 21 y 22 / 09 / 2021, se reunían en Uzbekistán con una delegación del gobierno Talibán, asegurándoles unas ayudas duraderas, otra reunión ha tenido lugar la semana pasada en Tachkent, estas reuniones han puesto muy nerviosos a países como Pakistán, India y China, ya que ignoran si son para ayuda humanitaria y de negocios o para reforzar militarmente a los Talibanes que se enfrentan a EI, terroristas internacionales presentes en Afganistán. Sin embargo, los Talibanes no aceptarán ninguna intervención de bombardeo de USA o Londres, sea contra quien sea, esta decisión de los Talibanes pone fin a toda intervención aérea como lo había pensado USA y Londres, solo la ayuda militar de material para los Talibanes y la ayuda humanitaria son conformes a lo decidido por los Talibanes. Podemos deducir que las bases solicitadas por USA en las antiguas Repúblicas soviéticas, para luchar contra el terrorismo no tendrían ese destino si consideramos la posición de los Talibanes respecto a bombardeos aéreos sobre su país. Afganistán, como Lisboa durante la 2da guerra mundial, se ha convertido en un nido donde proliferan los Servicios de información que informan sus respectivos Gobiernos y estos ajustan sus posiciones según sus intereses en esta región, no solo en Afganistán. Es así que vemos que la evolución política de los Talibanes están utilizada para mantener una presión sobre los países fronterizos a Afganistán y neutralizar el posible apetito de Irán, Rusia, Pakistán y de China en particular, con el pretexto de lo humanitario Sir Simón Gass (que es simultáneamente presidente du Joint Intelligence Committee británico y que fue embajadas en Irán) lo ha acompañado Martin Longden, encargado de Negocios de la Embajada Inglesa para Afganistán, pero que ahora se ubica en Doha, los dos enviados del Gobierno de Londres a Kabul, se reunieron con el responsable de los Talibanes, Amir Khan Muttaqi, responsable de las relaciones extranjeras. Londres caballo de Troya de USA, prepara el terreno a la llegada de las multinacionales US e inglesas. Las guerras para la Democracia y los Derechos Humanos son un mito, se hacen por razones económicas únicamente.