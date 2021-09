Afganistán, un regalo envenenado a China y Rusia, algo olía mal en lo que concierne la forma en la que el ejercito US se ha retirado de Afganistán y en como el ejercito del gobierno de Kabul se retiró sin ofrecer la mínima resistencia. Ningún aliado de los USA ha estado presente en la negociación mantenida en Qatar con los talibanes. Asombra que US abandona Afganistán, país que siempre consideró de gran importancia estratégica. Las negociaciones en Qatar de por si eran sospechosas, no debemos olvidar la financiación a la legión árabe; creada por los Hermanos Musulmanes y que participó contra los serbios en la guerra de Bosnia Herzegovina, mas tarde fueron los mercenarios de Al-Qaeda y Daech. los financiados. No tengamos la memoria corta, la exportación del terrorismo tuvo lugar en toda la UE, pero fue el atentado sobre las torres gemelas en el2001 (11 de septiembre) el detonador para activar el Articulo 5 de la OTAN y que USA se lanzara en 20 años de guerra para nada. Los Talibanes se adaptaron y se reorganizaron. Todos los países sabían que la heroína era una fuente de ingreso para el terrorismo Afgáno, pero nunca USA se decidió arrasar los campos donde se cultivaba la amapola del opio, USA a cambio de esta decisión debía haber subvencionado las zonas rurales mejorando sus condiciones de vida, no nada de eso, se abonó el terreno a los talibanes con la corrupción en las ciudades y el abandono de las zonas rurales, la "Democracia" que USA exportó fue un puro teatro y el final lo ha demostrado. Hoy el pueblo Afgán se encuentra de nuevo sometido al terror de los ultras Talibanes que constituyen el nuevo Gobierno. Los Talibanes se imponen a su pueblo y a Occidente le envían el mensaje de que son ellos los dueños de Afganistán y a Occidente de aceptar sus condiciones. Los Fundamentalistas de la antigua guardia, ocupan todos los puestos esenciales en el Gobierno, Mohammad Hassan Akhund, fiel seguidor del mollah Omar, Abdul Ghani Baradar, el mollah Yaqoub, hijo del ministro de la Defensa y Sirajuddin Haqqani, jefe de la red Haqqani, un grupo considerado terroristas por Washington. Ministro del Interior, que negoció en Doha: Amir Khan Muttaqi y también recupera Asuntos exteriores. Más grave, 4 antiguos de Guantánamo hacen parte del equipo de Gobierno. Estos son respectivamente: jefe del Servicio de Información sobre la población, ministro de las Fronteras, ministro de la Defensa y Ministro de la Cultura y de la Información (una injuria al conocimiento). No hay nada que negociar con ese gobierno señor Borrell, solo exigirles que respeten a su población y no permitan el terrorismo internacional Bases, en su país, la menor concesión que se les haga la consideraran como un signo de debilidad y de temor de occidente, los Talibanes son astutos pero gentes arcaicas, con una visión rudimentaria de los mecanismos de la economía y de las relaciones internacionales. Este Gobierno Talibán, ya ha reclamado a USA la devolución de más de cuatro mil millones que el anterior gobierno Afgano había depositado en USA para honorar sus importaciones, ante la negativa de USA los talibanes hacen saber que con la Heroína, los impuestos locales y los donativos de países hermanos tendrán suficiente para mantenerse ellos en el Poder, poco importan las carencias y la posible hambruna que va a crear este invierno los 3 años sucesivos de sequía en los campos. Para los talibanes solo el poder y el obscurantismo son importantes. En ningún caso se puede pretender de que Occidente no soportará más atentados terroristas, hoy están mejor organizados y motivados por la ideología de expulsar occidente de todo país musulmán.