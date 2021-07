Afganistán, un reto para China

El 7 del 10 del 2001, George W. Bush, presidente de USA, anunciaba ante el Congreso su decisión de invadir Afganistán, acusaba a los talibanes de proteger y ser cómplices de Al Qaeda, organización terrorista de Osama Ben Laden, acusado de ser responsable del ataque a USA el 11/09/2001. Los talibanes, antiguos "aliados" de US para impedir que la URSS se asentara en Afganistán, los talibanes combatían a Ben Laden que se ubicaba en Pakistán, gobernado por el General Pervez Musharraf después de un golpe de estado en octubre del 1999, amigo de USA que le acordaba suculentas ayudas económicas. En el 2001 China, mostraba sus intenciones en desarrollar las rutas comerciales de la "Seda" aprovechando su frontera con Afganistán de unos 70Km. Afganistán es una plataforma de comunicación, que hubiese permitido a China a través de Pakistán, tener acceso al mar y un camino más directo hacia Irán, evitando el estrecho de Malasia en el cual USA tiene una gran influencia estratégica. En su lucha para contrarrestar el avance económico de China, USA y la coalición de los países de la OTAN más Australia, invadían Afganistán bajo el pretexto de luchar contra Ben Laden y su terrorismo, atacaron a sus "aliados" Talibanes que jamás habían practicado el terrorismo fuera de sus fronteras, a USA poco le importaba la democracia en Afganistán o en Pakistán. Después de unos 20 años de presencia militar y unas negociaciones con los talibanes, USA y sus aliados abandonan Afganistán, probablemente algunos efectivos militares US de protección de sus embajadas y otras misiones de contenido diplomático, quedaran en el país. USA que teme que China se asiente en este país yo pienso se equivoca, China ha logrado con su ruta de la seda en Pakistán, no solo evitar el estrecho de Malaca, pero también de establecer fuertes lazos económicos y políticos con Pakistán, antiguo aliado de US a la cual le ha rechazado que instale bases en su suelo, también con el puerto en Irán sobre el Golfo de Omán China ha cumplido sus objetivos. Si Afganistán interesa a China, es por aliarse un país belicoso, que pudiese servir de plataforma al Movimiento Islamista del Turquestán Oriental (MITO) que es una organización reconocida terrorista por la ONU, pero ya que, pese a su implicación con voluntarios en Iraq y Siria, MITO es sostenido por "ONG" US y cierta prensa occidental debido a sus acciones separatistas en la región China de Uigur, para China Afganistán seria la aliada necesaria para bloquear a MITO. En los Talibanes que toman progresivamente el poder político y económico de Afganistán, existen 3 tendencias, los Islamistas Nacionalistas que buscan unas relaciones constructivas con China para desarrollar el país, los Islamistas radicales que aplicarían la ley coránica (la Charia) y no aceptan presencia extranjera cual fuese en el país, se añade una corriente constituida por combatientes que luchan por la independencia y contra la ocupación militar de USA y la OTAN, son musulmanes, no radicales, pero no han definido aún su postura en el tablero político que se perfila, esta corriente muy poco estructurada lucha también contra la corrupción de los políticos de Kabul, amparados por US. Los Talibanes más pragmáticos, por mediación de su representante Suhail Shaheen el 9 de julio declaraban: "que China en amigo venga a ayudarnos a reconstruir nuestro país, será la bienvenida y nunca la atacaremos ni dejaremos a quien sea que desde nuestro suelo lo haga", los fundamentalistas también le hacen un guiño a Pekín y le tienden la mano. Los talibanes han llamado a la puerta de Pekín para obtener ayudas tque les permitan reconstruir el país y ser reconocidos por la parte de la población que le es hostil, en particular la de las ciudades, Pekín ha aceptado una posible implicación económica, pero sin duda alguna esperará el final de los acontecimientos, ya que US está negociando de que Turquía la remplace militarmente en Afganistán. ¿Cuáles serán los interlocutores de China