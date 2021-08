Afganistán del 1979 al 2021

Afganistán fue la trampa que hizo caer a la URSS, ideada por el Director de los Servicios Secretos franceses, Alexandre de Marenches que comunicó a su homologo US en una reunión en el Circulo Pinay que se podía crear un avispero en el cual cayera una URSS debilitada económicamente y con serios problemas internos. El Consejero de la Seguridad Nacional del Presidente Carter Zbigniew Brzezinski, fue a Beirut donde se reunió con Osama Ben Laden que debía verse con el expresidente del Líbano Camille Chamun miembro de la Liga anti-comunista mundial y según acompañantes de Ben Laden, después de glorificar su lucha contra los herejes comunistas y por su pertenencia a la Cofradía de los Hermanos Musulmanes, Brzezinski le propuso de encabezar un movimiento de mercenarios árabes para luchar contra el Gobierno Comunista Afgán, con la esperanza que los soviéticos se tragarían el anzuelo. El resto ya todos lo vivimos. Tras 20 años de ocupación militar de Afganistán, decidida en la mí-julio 2001, después de una reunión en Berlín con los Talibanes y en presencia de ingleses, pakistaníes y observador Ruso la OTAN agrupó 40 Mil Hombres en armas en Egipto y la flota Inglesa en el golfo de Omán e invadió Afganistán. La OTAN hoy reconoce su fracaso militar y político, optando por abandonar el país sin haber negociado las condiciones de vida que deben respetar los Talibanes en lo que concierne las poblaciones que han vivido 20 años bajo el paraguas de la OTAN. USA cabeza pensante de la OTAN solo se ha preocupado del embarque de sus militares y civiles administrativos, los demás que se las apañen, ha sido el caso de Francia y de España, bueno siempre hay descontentos de este repliegue, que con lágrimas de cocodrilo lloran por el pueblo afgano, olvidando que este nunca los llamó, en realidad es que la paga que recibirán en España no será la misma que en Afganistán. Durante 20 años la OTAN ha estado en Afganistán, sin comprender a ese pueblo USA se cree que con el papel $US todo se resuelve, para que quiere $US un pueblo que vive en un 80% en el campo donde mal viven, y producen en su mayoría para solo su auto-consumo; El $US ha creado en las ciudades afganas una economía basada sobre las relaciones mercantiles entre la población y las tropas d ocupación, no olvidemos que en 20 años la OTAN ha gastado más de 2 500 Millones de Euros ( 1Millar= Mil millones) mas las ayudas directas al Gobierno afgano de Kabul. Este cuerno de abundancia que era la OTAN solo ha favorecido las ciudades en las cuales se ha creado una clase media sobre una economía efémera que se basaba sobre comercio de consumo de productos de importación sobre servicios, prostitución y droga, las ciudades eran paraísos del consumo mientras que los campesinos carecían de todo. El terreno fue abonado para que resurgieran los Talibanes, estos cambiaron su estrategia, aliarse a los jefes de tribus de las diferentes Etnias y atacar en el campo a las fuerzas de la OTAN que se desplazaban de un punto a otro del País. Debilitaban al enemigo y demostraban a las poblaciones del campo de que la OTAN era una enemiga y que no les aportaba más que dolor con sus bombardeos no controlados, pusieron de manifiesto la corrupción en las ciudades y del Gobierno que no se preocupaba de sus necesidades. La OTAN ha perdido por culpa del Gobierno corrupto de Kabul. Occidente ya no puede ni debe exportar su modelo de Democracia. Ni China ni Rusia se precipitarán en Afganistán; ya que deben medir la solidez de la cohesión de las diferentes corrientes que componen los Talibanes y su capacidad política para dirigir el país, pero ni China ni Rusia permitirán que Daech resurja y por ello prestarán su ayuda a los Talibanes, pero en todos los casos Occidente está fuera de juego en Afganistán. La OTAN ha salido de Afganistán como el gallo de Morón "Sin plumas pero Cacareando".