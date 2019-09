Alboroto ecocómico

El, 16, 17,18 y 19 de septiembre se produjo en USA un grave problema para la economía del país, que hubiese podido causar una crisis a nivel mundial. La causa fue la falta de liquidez en los Bancos para dar respuesta inmediata a la petición de créditos y pagos que debían hacer los particulares y empresas para pagar sus impuestos, los salarios y hacer frente a los pagos de intereses y Capital que los Bancos deben hacer a los compradores de Deuda que ellos emiten. Los Bancos solicitaron el día 16 /09- 58Mil millones 200 a la FED, grupo de Bancos que detienen el Monopolio de venta del Dinero (La FED es privada y detiene el poder de emitir el Dinero en USA, no confundir con la Reserva Federal que es Estatal y se alimenta con los Impuestos y prestamos de la FED)). La falta de liquidez en la economía podía provocar en corto plazo el colapso del sistema financiero (Bancos de proximidad) y en consecuencia de la economía productiva y del consumo. La FED bajo la presión del Gobierno Trump había bajado las tasa de intereses, pero la FED se resistía ha entregar a los Bancos solicitantes las cantidades que pedían, posiblemente la FED esperaba que los Bancos clientes, agotasen sus reservas lo que permitiría a la FED elevar los intereses hasta el 5% y más como hizo en el 2008, la FED de nuevo trataba que ante esta situación extrema, de Bancos sin reservas, Trump aceptase la subida de los intereses deseados por la FED que los había bajado a 0,25% obligada por Trump, pero la FED bloqueaba los prestamos esperados por los Bancos y organismos inversores en la economía de las empresas y del consumo. Para salvar la situación del momento, el Gobierno Trump pidió a la Reserva Federal que interviniese, lo hizo el Miércoles 18, inyectando 128 Mil Millones de $US, a los Bancos de proximidad a la economía, la inyección de dinero por la Reserva Federal les permitía la compra de activos en lo que concierne las obligaciones (Bonos de Deuda públicas USA) emitidas, compradas por ciudadanos de USA y pendientes de rembolso, las obligaciones de pagos de las Agencias federales y los prestamos de hipotecas de personas solventes, también la Reserva Federal ha lanzado un programa con un valor de 75 Mil millones $US para sostener medidas que hacen más flexibles la obtención de Dinero por los Bancos de inversión. Estas medidas tomadas por la Reserva Federal han mermado sus reservas que solo eran en ese momento de 192 Mil millones de $US y si ha evitado una crisis sin precedente por defecto técnico de Pagos, equivalente a una Banca-Rota, cuyas consecuencias hubiesen sido una catástrofe para le economía mundial, la Reserva Federal queda en una situación de incertidumbres económicas ya que por la no obtención de créditos ha precipitado en quiebra numerosas pequeñas, en particular en el transporte, estas quiebras van a disminuir la recaudación de impuestos de unos 200 Mil Millones de $US, en un momento en que la Deuda global y gastos han aumentado un 18% en el 2018. Todo esto ha ocurrido bajo un silencio Total de la Información al Público, solo el día 20 especialistas en Finanzas anunciaban tímidamente de lo ocurrido. La lucha FED / Trump aún no ha terminado, ya que la deuda US según Alliance Berstein que administra una cartera de unos 600 Mil millones de $US, informa que la Deuda real de USA se eleva a un 185 % de su PIB y su progresión la va a situar en el Punto de imposible Pago. El Pentágono y las Industrias de Armamento aumentan el gasto militar y desean imponer la compra de 250 bombarderos B52. Yo me pregunto si el Señor Sánchez conociendo en estas fechas la grave situación Mundial que podía tener lugar, no ha optado por no tomar la responsabilidad que se le ofrecía. Bueno lo ocurrido es solo un aplazamiento de la crisis que será fruto de las Deudas Públicas y Privadas a las que se le complementan la recesión del Consumo, de la Producción y el envejecimiento de las poblaciones, ya en Francia prevén rebajar de un 15%, las jubilaciones del 2020.