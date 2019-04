¿Alguna muerte es digna?

Alguien ha visto a un moribundo vestirse de esmoquin para dirigirse hacia la parca? La muerte, además de tenebrosa e inoportuna, es indigna. Y vivir indignamente también es cruel. La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en su artículo primero que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Pero sabemos que eso es incierto. Yo revisaría los 30 artículos aprobados por los 193 países que componen la Asamblea General de las Naciones Unidas.

También sabemos que en todos los lugares no se vive igual. Ni tampoco se muere de la misma manera. Es cierto que no nacemos donde queremos ni morimos como queremos. Así que nos gustaría disponer de un catálogo de lugares donde apliquen la dignidad según los derechos humanos. Si usted tiene la desgracia de contar en la familia con un ser querido en fase terminal, con insoportables dolores e interminables agonías, y el deseo del enfermo de acelerar voluntariamente su muerte, en España debe seguir sufriendo. Si quiere evitarlo y que un médico le aplique la eutanasia activa, nacionalícese en Bélgica, Holanda, Luxemburgo o Colombia. Es una demostración más de que los derechos humanos están condicionados a fronteras geográficas y políticas de Estado, a condicionantes ideológicos, religiosos y económicos.

Las objeciones profesionales por ideología también son fronterizas. ¿Acaso un funcionario de prisiones de Arizona puede objetar sobre la inyección letal a un condenado a muerte? ¿O es que un casco azul en misión humanitaria puede negarse a disparar para el mantenimiento de la paz al inmovilizar a combatientes? La ética es un gigantesco caparazón que muchos utilizan como escudo personal, más que como defensa general. En el caso que nos ocupa, la corporación médica tiene en su haber el juramento hipocrático, que viene a decir que deberán aplicarse todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo. ¿Morirse para evitar un dolor que raya la extenuación es un beneficio?

En el enfrentamiento de derechos particulares siempre pierden los débiles. Hace años viajé a Nueva York y me llamó la atención la respuesta del taquillero de un teatro de Times Square: "Debo hacerle un descuento porque usted no tiene la libertad de elegir el asiento que desee". Ese principio de poder decidir es el cimiento de las libertades; ya sea para votar, coger el bus, ir al supermercado, practicar deporte o asistir a clase. E incluso morir sin sufrimiento. Estamos acostumbrados a que las personas con discapacidad no elijamos de manera independiente.

El Consejo de Europa concretó que la dignidad es inherente a la existencia del ser humano. Si su posesión se debiera a peculiaridades, la dignidad no sería ni igual ni universalmente peculiar para todos los seres humanos. El dolor, el sufrimiento o la debilidad no pueden privarlo de ella. Pero estos principios se les olvidan con facilidad a los próceres europeos.

Estos son terrenos resbaladizos, donde muchos cargan despectivamente contra la eutanasia, estigmatizándola, identificándola peyorativamente. Nada más lejos de la realidad. Intencionadamente, según modas o intereses particulares, surge el debate sobre la asistencia médica a quien desea acelerar su muerte por un proceso doloroso. Hace 25 años estábamos en esta misma encrucijada de rifirrafes políticos cuando entrevisté al tetrapléjico gallego Ramón Sampedro. Él y su homónimo en condiciones físicas José López Cánovas, que deseaba seguir viviendo, se disputaban las portadas de informativos y periódicos: "Yo no soy un suicida", se quejaba el primero; "La vida es muy mable", reivindicaba el segundo.

Hoy seguimos con los mismos problemas legales: ayudar a morir se castiga con prisión; la eutanasia sigue prohibida. Quien pase esa línea se sumerge en la clandestinidad. Al menos existen normativas de muerte digna en nueve comunidades autónomas que reconocen el derecho a no recibir tratamientos que alarguen la vida.

La Conferencia Episcopal dice que el sufrimiento "forma parte de la vida humana". Pero los estamentos civiles podemos evitarlos; de ahí que Cáritas dé abrigo a quien pasa frío, Cruz Roja da asistencia a migrantes adheridos en una patera, el Banco de Alimentos da de comer al pobre, Verdiblanca ofrece trabajo a parados con discapacidad... Más allá del apoyo emocional, este asunto complejo no es caprichoso, sino cargado de valentía y doloroso.