Almería y el Santo Grial

La leyenda del Santo Grial, conocida desde los tiempos de la primera Cruzada, a finales del s. XI, produjo una enorme conmoción en toda Europa que desde entonces no ha cesado de insistir el los misterios de su origen, contenido y significado a través de innumerables escritos, investigaciones, creaciones cinematográficas, etc. En la leyenda místico-religiosa, el Santol Grial era la copa o vaso en el que Jesucristo bebió el vino que instituyó la Sagrada Eucaristía durante la Santa Cena, por lo que su incalculable valor material y espiritual garantizaba una hegemonía espiritual de la nación o ciudad que consiguiera hacerse con ella, lo que a lo largo de la historia ha dado lugar a un sinnúmero de ciudades europeas que reclaman su posesión; En España, en concreto, dos son las ciudades que con mayor ahínco lo reclaman: las ciudades de Valencia y León que últimamente realizan denodados esfuerzos por conseguir a cual de ellos mayor reconocimiento.

¿Y, entonces, Almería, a cuento de qué? En interés de intentar aclarar la cuestión, será necesario exponer las dos versiones, genovesa e hispana.

En el escasamente conocido entre nuestros paisanos, pero mundialmente reconocido como una joya literaria, el llamado Poema de Almería, escrito en versos latinos a mediados del s. XII se cuenta en parte la toma de la ciudad por las tropas de Alfonso VII ayudado especialmente de una flota genovesa. Por los mismos años los Anales de Génova y una historia llamada "Sobre la toma de Almería y Tortosa", ambas obras escritas también en latín por el cónsul genovés Caffaro que participó en los hechos, relatan estos mismos acontecimientos, aunque desde una perspectiva propagandística diferente. En la obra de Caffaro se menciona el reparto del inmenso botín obtenido tras la conquista de la ciudad además de la ingente cantidad de almerienses que fueron llevados como esclavos a Génova, pero no se menciona específicamente una copa o plato sagrado que tuviera que ver con el Santo Grial.

Por otro lado, según el genovés Guillermo de Tiro, presente en la conquista de Cesarea en Palestina durante la primera Cruzada, afirma que en la toma de dicha ciudad se obtuvo el conocido en Génova como el Sacro Catino; en realidad, no una copa, sino una gran bandeja de cristal que entonces consideraron de esmeralda por su color verde. Respecto a esta creencia generalizada en Génova, resulta muy llamativo y contradictorio el silencio de Caffaro sobre el particular puesto que fue uno de los expedicionarios en la conquista de la ciudad.

Un siglo después de la toma de la ciudad de Almería D. Rodrigo Jiménez de Rada en su conocida obra "De rebus Hispaniae", relata textualmente que "…El Emperador (Alfonso VII) otorgó a los genoveses todo el despojo pero ellos se contentaron con solo un vaso de esmeralda de talla y tamaño de una escudilla de grandísimo valor…que es la joya que hoy tiene aquella señoría…y la muestran con grande veneración y ceremonia…" Jiménez de Rada es un autor fiable, aunque llama la atención que el cronista llamado el Tudense que cronológicamente le precede, cuando habla del reparto del botín a los

genoveses, no mencione este objeto. La noticia de Jiménez de Rada se ha visto reflejada en autores posteriores como Gerónimo Zurita, Sandoval, Orbaneja, Alfonso de Palencia, etc y últimamente el padre Tapia con amplia erudición de autores no siempre de fiar, todos ellos con la loable intención de incluir a España en el ciclo legendario del Santo Grial, reconociendo en cualquier caso la justificación de fuentes históricas más fiables que las que apoyan a los casos de Valencia o León, versiones claramente fabuladas.

En resumen, el llamado Sacro Catino, uno de los componentes, en este caso un gran plato o bandeja, que conforman la leyenda del Santo Grial formó parte de un botín guerrero tras la toma de una ciudad musulmana. Los genoveses se hicieron con él. Está por dilucidar si en Cesarea o en Almería. La aportación de historiadores solventes en una y otra dirección aporta veracidad a los hechos dejando al margen las connotaciones de carácter sagrado del objeto. En cualquier caso, supone el entronque de nuestra ciudad con la leyenda del Santo Grial lo que debe suponer un motivo de orgullo y satisfacción.