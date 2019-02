Arde Madrid

He tomado prestado este título muy llamativo de una serie televisiva de gran éxito. Pedro, ya saben, el viernes cogió su fusil y disparó; !¡ el 28 de abril ¡! declaró solemne al final de una larga alocución y la emoción cuajó en los corazones ante el grave gesto del Presidente en el escenario y formato de Iván Redondo( Arriola II ). Entre elogios a su gestión y los "grandes avances sociales" de su Gobierno, ni una sola mención a quienes con sus enmiendas a la totalidad le han rechazado los Presupuestos Generales y le ha bajado del podio; ERC, PdCat y dos diputados de Podemos. No obstante, el atronador ruido del anuncio hizo huir espantados a todos los "manifachas" que acudieron a la plaza de Colón el pasado domingo. Según alucinados propagandistas el anuncio de adelanto electoral ha tenido ecos universales y según la exiliada Bibiana Aido , tendrá consecuencias planetarias. Sin embargo hay interpretaciones más elementales, Sánchez se ha olvidado de Pedro y ha actuado según guión de Redondo. Sencillo, quiere seguir en la Moncloa. Y por ello siguiendo el horóscopo del nuevo Año Chino, el del cerdo (con perdón), ha adelantado las elecciones generales con ocho meses de retraso. Como cabría esperar. Y hay una pregunta inmediata; ¿Se reencontrará en este nuevo ciclo el PSOE con el PSOE? . Gran incógnita que tratará de resolver Ábalos y que explicará con natural elocuencia Carmen Calvo con la ayuda de Dolores Delgado experta en adjetivos muy elocuentes. Por seguir la línea argumental del artículo elogiamos el elenco que acompañará a Pedro en sustitución de Sánchez. Un cuajado grupo de formidables de la política con el que pretende ganar las próximas elecciones. Se puede considerar que la campaña electoral comenzó y en perfecto orden de batalla la Ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reinó comenzó la andanada refiriéndose a los líderes que convocaron la concentración multitudinaria de la Plaza de Colón asegurando en la SER que en la derecha española hay mucha testosterona (Dios la bendiga, ya no se dirá que en España no se fertiliza)) y calificó a Casado, Rivera y Abascal , sin mencionar sus nombres, llamándoles "trifálicos". No me atreví a mirar el diccionario, ni tampoco un manual de autoayuda. Cabe imaginar que la Ministra habló con total conocimiento de causa al adjetivar tan gruesamente una cuestión tan delicada y entró sin disimulo alguno al fondo del asunto. Algún ingenuo se sorprendió que se reafirmara en estas consideraciones ante la entrevistadora pero ella reafirmó el concepto "trifálico" sin que quepa imaginar fantasías oníricas. Puro virtuosismo del lenguaje. Después de lo del "relator" esto de "trifálico" quedará para la historia de este cortísima y actual andadura del pedrosanchismo. Pero hemos de ir a lo mollar, el 28 todos las urnas . Tras la Semana de Pasión que cada cual guarde sus ropajes nazarenos, sus estandartes y sus cirios y vaya a elegir entre el abanico de ofertas. La cuestión parece clara respecto a el aumento de intención de voto a favor del PSOE, los expertos lo reafirman como la fuerza más votada a costa de la sangría de Podemos con el aguijón de Errejón clavado en el costado del duopolio que mantiene el timón de esta formación inconexa y algo a la deriva. Y por el lado de babor, el que susurra sotto voce al oído de Sánchez afirma que el PP perderá posiciones en las municipales y autonómicas de mayo y por ello en las generales también por el empuje de VOX . Y queda en el cartel Ciudadanos que abre una gran incógnita sobre su papel de partido bisagra como segunda versión de aquel otro Centro Democrático y Social en el que naufragó Adolfo Suarez. Pero estamos en otros tiempos y esta es otra España. Ahora aprieta una secesionismo desleal a España que abre incógnitas de futuro respecto a posibles acuerdos post electorales. De momento ERC ya comienza desplegar su escaso encanto para distanciarse de Torra, cuyo encanto es nulo y abrir un posible nuevo espacio de dialogo con el PSOE que surja de estas elecciones. Por ese peligro, Ciudadanos ya adelanta que no habrá pacto posible con este PSOE de Pedro Sánchez ni con los independentistas. ¿Y con otro PSOE? Parece que sería muy posible si dentro del PSOE pudiera conformarse una mayoría que obligara a Sánchez a ceder su liderazgo, por ejemplo a un tal José Borrell. Pero no cuenta ni el PSOE ni Ciudadanos que Sánchez solo cedería su lugar a Pedro, incluso sin el consejo de Ábalos. Esto también lo explicaría divinamente Carmen Calvo en pleno éxtasis expositivo. Madrid, amigos lectores es un hervidero de rumores y declaraciones, de encuentros reservados a miradas indiscretas donde corren los bulos que sitúan la política nacional a punto de ebullición. Como siempre ocurrió en este plazo hasta abril la conspiración se abre paso en todos los partidos, diputados y senadores ateridos en este febrero convulso , aferrados a aquel gesto de amistad, a aquel abrazo, a pertenecer al grupo elegido. Es la incertidumbre que tiene vivir en el espacio político virtual de las listas cerradas con sello exclusivo de los diferentes partidos. Habrá que señalar que Pedro ha elegido bien esta fecha de abril. Esta es la prerrogativa de cualquier Presidente. Y acariciar un pacto del centro izquierda con el centro derecha lugar donde se nutren las victorias electorales y que aceptaría la mayoría de los actuales disidentes. Según voces autorizadas del socialismo pensante este es el espacio ideal para volver a la senda claramente constitucional que frenara la avalancha separatista. De lograrse este pacto, aseguran que " reagruparía al PSOE histórico con este PSOE desnaturalizado ausente de valores auténticamente socialistas y sobrado de oportunismo" . Para ello se trata de extender a los cuatro vientos una campaña contra las tres derechas, tratando de empujar a Ciudadanos a distanciarse de VOX y del PP . Una improvisada portavoz las llamó "manifachas" y la Ministra mejoró adjetivándola "trifálica", aunque esto parece solo el comienzo de una agresividad que ya es manifiesta y de otra parte poco novedosa. Arde Madrid y sus ascuas calientan en toda España el escenario donde muy pronto se habrá de desarrollar una de las campañas electorales más decisorias del futuro como nación y como país de libertades conquistadas bajo la denostada bandera y la Constitución. Y como traca final, el Gobierno vuelve a sacar su gran oferta electoral de primavera, la verdadera exhumación de los huesecillos de Franco, esta vez, si. Ya pueden dormir tranquilos cuarenta y seis millones de españoles.