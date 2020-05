Arrestado en el camarote

Tras tantos días de limitación de circulación de personas, como así redactó la autoridad al establecer el estado de alarma, se puede encontrar una larga relación de vocablos en el universo digital de los medios de comunicación, incluidas las radios por más que provengan de la era analógica cuando respondían a nombres propios mucho más sonoros como: Radio Nacional de España, Cadena de Ondas Populares de España o Sociedad Española de Radiodifusión; en lugar de los acrónimos RNE, COPE o SER. Debo entonar un parcial "mea culpa" por aquello de que fuimos los militares quienes nos empeñamos en apretujar las palabras hasta dejarlas en la nada de unas siglas. La otra parte de la culpa hay que buscarla en el lenguaje mutilado que llegó con los pocos cientos de caracteres disponibles para escribir un mensaje en el teléfono móvil.

La limitación de circulación pasó a ser en el lenguaje cotidiano: confinamiento, encierro, aislamiento, reclusión, encerrona,…. Me niego a usar la palabra enclaustramiento porque traspasar la puerta reglar de un convento para entrar en clausura es un acto voluntario que me merece mucho respeto y admiración, mientras que lo de estas semanas fue una imposición forzosa que se aceptó por obediencia ciudadana. Y, además de las dichas, se incluye con frecuencia, cada vez más, la palabra "arresto" que tan sonoro acento militar tiene para muchos. Es por ese recuerdo castrense por lo que escribo estos párrafos.

Por el debido respeto que me merecen juristas y jurídicos, en particular a los que antes vistieron uniforme, salvo contadas excepciones, me aparto de la disquisición legal sobre el arresto, pero en la milicia para arrestar hay que hacer una consideración particular. Lo pensaba cuando estaba en activo y me reitero ahora que estoy retirado. Esa particularidad es que, además de una corrección para el arrestado, puede ser también un fracaso para el que arresta. Me explicaré y, como quiero alejarme de generalizar, les recuerdo que soy marino y que, desde hace siglos, el único que sanciona a bordo es el comandante del barco porque "todo se hace de su orden o con su consentimiento", como mandan las ordenanzas, por más que sean otros quienes propongan las sanciones.

Así pues, si en general se arresta para prevenir la comisión de un delito o esperar la sentencia de un tribunal, a bordo se entiende como la corrección de una conducta equivocada que puso en riesgo la seguridad del barco o rompió la armonía en la vida de la dotación. ¿De qué sirve privar de salida del recinto militar en un barco donde todos tenemos limitada la movilidad? Mala cosa sería que alguno lo intentase, pasaría a ser un "hombre al agua". Además, como en un buen equipo, nadie es imprescindible en una dotación, pero de nadie se puede prescindir. Se corrige para recuperar al miembro para el equipo y así recobrar seguridad y concordia. Otra cosa es si media maldad en la conducta del arrestado, entonces es mejor dejarlo en tierra que llevar el peligro a bordo.

Y tiene algo de fracaso del mando. Como se trata de corregir errores, y todos podemos cometerlos, antes de arrestar hay que preguntarse si fue error ajeno o de uno mismo por mandar un imposible de cumplir, ya fuese por carencia de medios, falta de conocimientos o escasez de tiempo para completar la faena, tres elementos de complicada valoración en cada caso. Es por eso que mis mayores me enseñaron que, cuando fuese comandante, visitara "a quienes padeciesen esa enfermedad que se llama arresto, porque de esa manera sabrán que, si bien no hubo maldad en su comportamiento, tampoco lo hay por el tuyo al corregirlo". Será también por eso que la tradición naval dice que, cuando un oficial supera esa dolencia, se viste de uniforme de paseo, se pone los guantes blancos y se presenta al comandante en su cámara para, a solas, poner punto final al recogimiento en el camarote con un: "Orden cumplida, muchas gracias, mi comandante".

Después de salir de la calle, navegar muchas semanas lejos de ella, recalar poco a poco y estar a punto de amarrar en el muelle con la angustia de volver sin muchos conciudadanos, se tiene la impresión de ser una sociedad arrestada en el camarote, ya sea preventivamente por un delito nunca cometido o un error en el que jamás cayó, sin que nadie se plantee en el puente que en algo fracasó.