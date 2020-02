Arrimadas y Casado consultan el diccionario

Inés, con su mirada de Sara Montiel, que viste en Zara y Hugo Boss, y Pablo, con su cara de youtuber y su barba hípster, buscan un nuevo perfil para la derecha: una imagen yeyé y que, como aquel Madrid, mire a Europa, sin complejos. Como si le quisieran decir a Santi Abascal que sus tiempos son los de una música, que ya es pasado; aunque Sabina siga siendo Sabina, porque los viejos roqueros nunca mueren como recita el álbum de Miguel Ríos. La señora Arrimadas y el señor Casado consultan el diccionario, con la intención de encontrar la palabra justa: aquella que defina la política, como si fuera un tango en el andén del metro, una cumbia en la puerta de Purchena y un pasodoble en las Ramblas. O Despacito, en el Rastro, aun cuando Casado nunca le cantará a la jerezana: «Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito». El Diccionario, que antes se llamaba DRAE y, desde octubre de 2014, DLE (Diccionario de la lengua española de la Asociación de Academias, 23.ª edición), es una joya; un tesoro lexicográfico que sus señorías, incluidos los independentistas, deberían mimar para que sus discursos tuvieran claridad y elegancia, oratoria y retórica: cualidades que naufragan hasta que las réplicas y contrarréplicas se ahogan en la alta mar de la vulgaridad y de la trivialidad, de la perogrullada y de la inelegancia, del tópico y de la chocarrería. Tal el Congreso fuera un escenario de actores de doblaje, en lugar de estrellas de Hollywood, que interpretan como las olas que vuelven a la arena: sin mirar al papel y entonando la métrica, como si los sintagmas fueran hexámetros de Homero y Virgilio o sonetos de Góngora y Quevedo.

La derecha piensa en cambiar de horario, ponerse los pantalones vaqueros y las chaquetas hiphop, escribir poesía milenial en las tascas del barrio de Lavapiés y declarar como poetas favoritos a Charles Bukowski y a Ape Rotoma, mientras las metáforas son bulería y soleá. Inés y Pablo quieren concurrir unidos a las elecciones de Cataluña, el País Vasco y Galicia, pero Núñez Feijoo (sin tilde ¡consulten la Ortografía de ASALE!) se opone a la boda, al casamiento, al enlace y al vínculo. Dice el líder gallego que a él no le hace falta nadie, porque le sobran hasta las siglas del PP. Por ello, las pone en un ángulo perdido en el cartel electoral de Galicia é moito, como letras extrañas a las cuales no conocen ni los fonemas que salen al alba de los anaqueles, borrachos de insomnio o de la altivez arrogante de Cayetana Álvarez de Toledo. Como si aquellos declararan: «Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque todo cambia en el río y en el que se baña», ignorando que lo había dicho Heráclito en el silencio anterior al primero. Casado y Arrimadas, juntos, mas no revueltos, quieren que el DLE les aclare si lo suyo es acuerdo, consenso, pacto, integración, coalición, fusión, incorporación, alianza, matrimonio de conveniencia, pareja de hecho o los puntos suspensivos, que son tres. Pero ahí está Feijoo, erre que erre, como el capitán que deja claro que en su barco solo manda él. En el puente de mando acepta, con excepción, algún invitado y ahí si cabe doña Inés, con su sonrisa de Julia Roberts: para que acompañe a la hora de hacer el recuento, mas sin darle una voz más alta que otra al galán; ya que don Alberto no es Rivera, sino un gallego, que si hay que jugar a las cartas, invita antes a los nacionalistas, en busca de los votos, hasta del BNG, si es preciso.

El futuro que leemos en el reloj de arena es un tuit con dígitos que parece jazz, en lugar de verso. Ahora que Venecia es carnaval, y siempre poesía, habría que preguntarles a Inés y a Pablo si están dispuestos a participar en el concurso de máscaras y disfraces en el agua. A lo mejor dicen que sí y Feijoo los acepta. Con la condición de que Casado se ponga la máscara Bauta y Arrimadas, una máscara colombina con plumas de pavo: «Allá arribita, arribita hay una pila de oro, donde lavan las mocitas los pañuelos de los novios». Como si fuera una bambera y Feijoo la cantara en Cai, al atardecer y en la Caleta, con una copa de Tío Pepe, González Byass. Para reconocer, al fin, que la única que le canta las cuarenta a don Insomnio es doña Inés: sola y sin tenorio.