Arrimadas se enamora de Sánchez

Inés Arrimadas, mirada de Gioconda y métrica de ninfa, nunca sabrá si es actriz, presentadora de televisión o la realidad y el deseo de la política, aun cuando dirigentes de Podemos le digan con la acepción propia del lenguaje figurado la pijita de Jerez. Indiferente en la noche de los númenes ante la suerte echada de Rivera, recibió una herencia que dejó el número de 57 diputados en 10. Como si la suma se hubiera convertido en una resta, una vez que el novio de la guapa Malú soñara con ser el Kennedy de la derecha española, sin saber que la política no es para aprendices de brujo, sino para puñales que fulgen como metáforas en los versos de Lorca. El señor Albert pensó que jugar al póquer con Pedro I el Trapecista suponía creer en una carambola, ignorando que la resiliencia tiene una firma y una caligrafía, que convirtieron a Sánchez en un doble de Gary Cooper, cuando las manecillas de aquel reloj marcaban el tiempo proustiano de la nueva mayoría. Ahora, la metáfora es otra, ya que Arrimadas se ha enamorado, políticamente, de quien camina por el trapecio mejor que por los jardines de la Moncloa.

Inés, literatura y cine, no es Julieta, ni Ingrid Bergman, ni Elizabeth Taylor, ni Kate Winslet, ni Julia Roberts. Pedro, astucia y odisea, tampoco es Romeo, ni Humphrey Bogart, ni Richard Burton, ni Leonardo DiCaprio, ni Richard Gere. Pero los dos son ambiciosos y simulan un tráiler, cuando a la una le hubiera gustado ser Vivien Leigh y al otro, Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Entre la derecha del joven abogado, que ha hecho madre a Malú, y el centro izquierda, que pretende conquistar la jerezana, con el permiso del funambulista, hay la misma distancia que entre Madrid y Barcelona en AVE, sin pasar por La Meca, que es harina de otro costal: Corinna, Londres y Medina. La embarcación de Ciudadanos navega entre Casado y Sánchez; mas, en los momentos en los cuales el márquetin supone imagen y cámara, titulares y crónicas, la sonrisa de la política percibe que es mejor subirse al alambre o a la cuerda con Pedro que hacerse a la mar sin brújula y sin mástil. ¿Y si el apoyo en el estado de alarma sirve para que Sánchez se percate de que, más allá de los votos de ERC, están los del partido del color del azafrán, de la naranja y de las túnicas del budismo, en estado zen, antes de llegar al nirvana? El resultado en el presente de indicativo, que se conjuga entre quienes nunca leyeron la Gramática destinada al uso de los americanos de Andrés Bello, es que Arrimadas puede llegar a ser Pinito del Oro, puesto que Sánchez ya es el nuevo Jules Leotard; aquel joven que saltó, como si fuera inmortal, entre cinco trapecios distintos. La política nunca tiene una voz definitiva. De ahí que Gabriel Rufián y Pablo Iglesias vean con recelo a la lideresa de la formación centrista (este femenino es aceptado por la ASALE). En los círculos, siempre trazados por el compás en madera, que tiene el inquilino de la Moncloa, el cual protegen con celo Iván el Terrible e Irene Lozano, la andaluza de Don Juan Tenorio no inspira; sin embargo, todo puede ocurrir cuando el sol amarillo dore los manuscritos de la tarde, que, pareciendo literatura, son fotografía. ¿Habrá creído la señora, la cual fue heroína en Barcelona, que es cierto el concepto que emana del siguiente refrán: «El que a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija»? ¿Y si Saturno, el padre de Zeus, devora a uno de sus hijos ante el temor de que lo pueda destronar? ¿Conocen Inés y Pedro los secretos del cuadro de Francisco de Goya y Lucientes, óleo sobre revoco, trasladado a lienzo, que habita el museo del Prado? ¿Habrán visto la pintura de Rubens sobre el mismo tema de Saturno' De forma distinta, el pensamiento machadiano hace infinita la pregunta: ¿por qué no soñar con que unos y otros hagan del respeto a las ideologías, como defiende Michael Freeden en un espléndido libro, traducido al español, la forma principal de pensamiento político? La esperanza, si la buscamos, late como una hermosa rima para escribir su verdadero nombre. La historia, a lo largo del camino, define ejemplos proverbiales. Los protagonistas, que somos todos, tenemos la palabra. Y nuestros políticos, en primer lugar. «¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?», aseveró Vincent Van Gogh cuando los sintagmas son pinceles en el retablo de la memoria. Pero Inés y Pedro tomarán juntos el té verde para seguir siendo las estrellas invitadas de su propio ego. ¿Pensarán, alguna vez, en ser Marco Aurelio y Annia Galeria Faustina, respectivamente?