Arte Inclusivo, ¿Cultura y/o Sueño?

Finalizando la serie "Opiniones 2020", quiero seguir aclarando y ahondando en algunas palabras, términos y conceptos en los que he estado pensando este tiempo. * "Ilusión VS Realidad" (8ª opinión), ha quedado claro que ha sido muy Real 2005-2017: hechos consumados, registros, titularidades, ingresos, gastos, viajes, premios, etc. No todo está en mi cabeza y no ha sido un espejismo, aunque sí ha habido muchas ilusiones en todo el proceso. *¿Negocio y/o Religión? (9ª opinión), creo que interesa mucho más en todos los sentidos como negocio, con infinitas posibilidades, sin descartar que también puede ser religión. Aunque ya hay muchas sectas y religiones en el mundo, es muy de agradecer que existan muchas personas con fe en el proyecto. En la 10ª opinión, escribí "La Casa Real como Institución Histórica, entre otras muchas cosas, elevan a España a nivel Mundial", quería decir: "dan más prestigio al país en el mundo". En esta 11ª Opinión, me parece interesante, expresar algunas ideas que he tenido viendo la evolución del proyecto Ai, ¿es Cultura?, ¿es Sueño? Sin querer culpar a nadie de haber terminado la ONG Capacitarte, y de que realmente no haya muchos proyectos de Arte Inclusivo en Almería y Andalucía, u otras ONG Capacitarte en otras ciudades… he seguido pensando en posibles factores, pues yo creía que habiendo recibido, entre otros, Excelencia Europea y 2 premios de la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma, la Ciudad… se habrían hecho cargo, habrían incentivado, impulsado y/o motivado, acciones encaminadas a mantener, promover, expandir el origen, "Arte y Discapacidad": cursos, talleres, exposiciones, seminarios, revistas… En Sevilla 2007, sentí que a la Junta le gustaba la idea. Y venir en 2014 a dar los Premios Andaluces a la UAL, ahí sentí que les gustaba y mucho. Iluso de mi, que en 2017/2018 me vi indigente y durmiendo en la calle. Todo esto muy a diferencia de otros Países, Ciudades, etc. que están creando y/o desarrollando proyectos muy interesantes. El 1º fue Argentina, la Universidad de Buenos Aires está implementado desde 2009 un completísimo programa educativo, que ha formado a más de 400.000 estudiantes. + Información www.capacitarte.org. Entendieron que la palabra "Capacitar", es sinónimo de capacitación, educación, formación… También en ese país, entre otras muchas actividades, han escrito un libro "Arte Inclusivo", 2018 y existe la FUNDAI, Fundación del Arte Inclusivo. Y claro, yo pensando: Publican un libro de lo que hemos inventado aquí¿? Qué genial! En Chile, Panamá, Colombia, México y más países de Sudamérica, han adoptado esas palabras, términos y conceptos en toda su grandeza, y ahora el "Ai" se estudia en colegios, tienen cursos, talleres, festivales y hasta un video musical. Todos los días comparto algunas noticias en las redes sociales y lo voy reflejando en www.esai.es. España y UE, también están muy activas en estos ámbitos, pues además de los proyectos que había antes, han nacido nuevos y muy interesantes. Es verdad que todo esto empezó como un sueño y se ha convertido en una cultura inclusiva a nivel mundial, ¡vaya sueño!

Personalmente, siento que he conseguido llegar a los 43 años habiendo terminado 15 inmerso en esta ilusión, realidad, negocio, religión, cultura y/o sueño, y estoy encantado, ilusionado y muy motivado de finalizar la Composición Fotográfica en la que me comprometí Ai Love 2015-2020, y desde ahí pensar cómo continuamos la historia. Al mismo tiempo, he creado varios canales de YouTube para compartir vídeos con Experiencias, Conferencias, Seminarios, etc.

Algunos posibles futuros, que benefician a todo el mundo y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado pueden ser: Que las administraciones e instituciones pertinentes creen una Fundación, Federación, C.E.E., Franquicia Social, etc., que organice y gestione todo esto, pues afortunadamente no necesito ser el titular de un proyecto/vanguardia/marca de España y Europa. Otro posible futuro sería, que la Comunidad Universitaria, RAE, FUNDEU, Wikipedia, etc. adoptaran e incluyeran las palabras "Capacitar", "Capacitarte", Arte Inclusivo… dándoles la misma importancia que tiene en otros países. 12ª Opinión, 2021.