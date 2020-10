Asia central, zona difícil

L A situación política y militar es particularmente complicada en el Cáucaso y en el Asia Central. El conflicto Armenia unida por el corredor Latchin al Alto-Karabakh que fue cedido por Turquía a Azerbaïdjan en el 1922, no es más que una diversión político-militar del Pacha Erdogan con el Benedicto de USA, para tantear la capacidad de respuesta militar y política de Rusia y preparar convulsiones en Centro Asia para bloquear las Rutas de la seda que China construye en estas regiones de Asia. Tomemos nota de la situación geopolítica del Cáucaso, Armenia que depende de Irán para su acceso económico al mar y para abastecerse en carburantes, sabe que debe ser neutral y rechazar la adhesión a la OTAN que le fue propuesta en el 2016. Armenia es muy importante en el cruce compuesto por Irán, Turquía, Georgia, es una de las puertas de acceso al Cáucaso, Armenia mantiene su equilibrio político, salvo con Turquía. El primer ministro de Armenia Nikol Pachinian, asistió al encuentro de países "No miembros de la OTAN" consultados para solucionar el conflicto en Afganistán y evocó el problema de los territorios que le fueron arrebatados por Turquía. Rusia ha intervenido el 11/10/ 2020 contra los terroristas importados de Siria al Alto-Karabakh por Turquía. Pero donde se está cociendo una situación muy grave es en el Asia Central y en particular el detonador se encuentra en el Kirguizistán, Republica ex-soviética, fronterizo con Kazakstán, Uzbekistán, Tadjikistan, países en los que la CIA y la UE se han empleado a levantar sentimientos nacionalistas contra los Chinos que implantan empresas y construyen un ferrocarril y rutas de la seda, agitadores hacían el amalgamo entre estas implantaciones económicas y una supuesta corrupción de sus Políticos, argumentando que los Chinos se apropiaban de su país y los despojaban de sus tierras. Rusia junto a sus aliados económicos y militares de la OTSC y la OCS, organizaron maniobras militares de gran envergadura « Cáucaso 2020 » para mostrar su voluntad de no dejarse tocar las barbas por Occidente en el Cáucaso, ni en el Báltico o Bielorrusia, participó Serbia, China e Irán, Vasili Kachine, de la Alta-Escuela de economía de Moscú ha declarado que se ha comprobado la capacidad de los mandos en coordinar las operaciones de despliegue y operaciones militares. Frente a la OTAN, Rusia en su frontera sur, ha alineado 150Mil militares con material de alta tecnología e Irán ha posicionado su artillería pesada en su frontera con Azerbaïdjan, Rusia ha enviado 300Mil militares a sus bases en extremo oriente, estos podrían reforzar los ya presentes en sus bases en los países de Asia-Central, es una seria advertencia a Occidente y a los radicales llegados de Afganistán y Siria e Iraq, en Siria con el apoyo de Rusia el Gobierno de Al Assad ha recuperado 90% de Siria. Los mercenarios sirios enviados por Ankara, según la ANL de Haftar sostenido por Egipto y Rusia, se retiran del oeste de Libia, unos 3 Mil mercenarios de Ankara y parece ser hoy se encuentran en Azerbaïdjan luchando contra los armenios, esto lo confirma la OSDH que sostiene el MI5 y MI6 británicos. En el Tadjikistan y países vecinos en Asia-Central se han instalado, unos 17Mil radicales del Islam sufí y salafista juntos a más de Mil Uzbekos y mas de 1Mil 500 Tadjiks, 800 Kirguises y unos 400 Kazakas, un número no definido de uïghours y de Turkmenos. Un rompe cabezas para Rusia, China e Irán, ante un conflicto en esta zona, OTAN enzarzada en Afganistán país que abandona USA para instalarse en su base de Pakistán, si interviniesen en Asia Central correrían el riesgo de una guerra con una salida poco probable victoriosa. China, Rusia e Irán, eliminarían los radicales islamistas en unos meses si estos actuaran y Occidente perdería la fuerza política y de disuasión que son los terroristas para sus políticas exteriores en Próximo Oriente en particular que es una zona prioritaria para Occidente.