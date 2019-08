Asturias atrae al turismo

A pesar de lo que pueda pensarse en Asturias no llueve tanto como anuncian o dicen en la televisión. Tampoco se sufren calores sofocantes ni inviernos fríos. Ciertamente, disfrutamos de un clima ideal que me atrevo a calificar de maravilloso. Si a esto se añaden numerosas playas que salpican de espuma todo su litoral junto con las cercanas montañas, no cabe pedir mucho más.

Además, se pueden visitar numerosos pueblos típicos de gran encanto, con muchas rutas que realizar y también con todo tipo de deportes que practicar.

Uno de los pueblos más bonitos es Luanco, villa marinera por excelencia, donde además de los diversos festivales que tiene, hay mucho más de lo que hacer mención, como la famosa malla luanquina que desde hace siglos la trabajan y bordan toda a mano o las famosas marañuelas que tanto atraen a todos los que las prueban. Y si menciono esta hermosa villa que es digna de ver es porque en los telediarios siempre mencionan a Candás, por eso de que es de allí la ex de Bustamante, pero no hay color en la comparación. Con todo el respeto para los que viven en Candás, ya que también es una localidad turística.

Tineo es un concejo asturiano muy bonito y que merece ser conocido por todos. Con aldeas especialmente preciosas como es el caso de Vivente, por ejemplo. El encanto bucólico de sus campos y de sus fuentes, molinos y corrientes de agua dan paz y alegría a los que disfrutan de su naturaleza. El origen romano de Tineo, el monasterio de Obona, el roble de San Valentín y otros lugares son excelentes muestras de su brillante pasado.

En el oriente de Asturias está la carismática y emblemática Covadonga que es un santuario de la cristiandad reconocido en España y en el mundo.

Asturias ya recibe más de 2 millones de visitantes cada año. Y si la industria turística está a buen nivel también es cierto que puede alcanzar mejores resultados. La clave es la mejora de las comunicaciones terrestres y aéreas. Más conexiones con la meseta por carretera y que el AVE llegue ya a Oviedo y Gijón que son las dos ciudades principales que tiran de la economía asturiana sin olvidarse de Avilés, por supuesto.

Entre el turismo y la digitalización de las empresas se puede pensar que Asturias puede salir del estancamiento en el que está. Porque la muy baja tasa de natalidad y el alto nivel de paro en comparación, por ejemplo, con Madrid, País Vasco y Cataluña son la prueba objetiva de que el desarrollo de la comunidad autónoma de Asturias no es el que debería.

En los Cursos de la Granja de 2019 ya han dicho los expertos que la digitalización de las empresas es fundamental para impulsar el real despegue económico de Asturias.

Para que nuestra región sea más conocida en el planeta se requiere promocionar y publicitar la marca Asturias por todas partes. Y esto se logra, en parte, a través de los medios de comunicación.

La televisión, la radio y los periódicos no son suficientes por sí solos para difundir la marca Asturias. Es necesario que las propias empresas tanto grandes, medianas como pequeñas se internacionalicen y se expandan por el exterior. Es el mejor procedimiento de marketing posible.

Los productos asturianos de todo tipo deberían venderse y conocerse no solo en Europa. El mercado latinoamericano está abierto para todas las empresas y creadores compartiendo una misma lengua. Y el mercado asiático con un crecimiento enorme también está disponible. Con planteamientos flexibles y profundamente estudiados se pueden construir estrategias para entrar en mercados gigantescos como el indio o el chino, por ejemplo, sin olvidarnos de Japón, otro gigante tecnológico.

Desde la perspectiva cultural también se puede hacer mucho más. Las editoriales asturianas deberían arriesgarse a publicar más libros. Pueden ser de temática relacionada con Asturias, pero también de asuntos universales que interesan, de forma general, a todos.

Que actores de la talla de Mel Gibson se interesen por nuestra tierra es algo muy positivo. Y que, tal vez, quiera hacer una película sobre la figura de Pelayo es otra buena noticia para dar más a conocer la belleza del Principado y de su grandiosa historia. Los Premios Princesa de Asturias son otro de los grandes activos de nuestra región puesto que la proyectan internacionalmente. Asturias no debe estar aislada.