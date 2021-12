Asuntos sin importancia

En medios informativos solventes se publican noticias que posiblemente no tengan ninguna importancia para quienes se sienten "económicamente asegurados"; España retrocede en la economía europea con los peores datos en los últimos veinte años. Según lo publicado por Eurostat España baja al puesto 16 en la lista de países en relación al PIB detrás de pequeños países como Eslovenia, Lituania, Chipre, Malta, etc. Son sin duda malas expectativas que nos sitúan en una realidad que contradice los datos anunciados por el Gobierno y con reiteración por la Ministra de Economía. Tal es así que el Gobierno de España ha sido corregido por varios organismos internacionales entre ellos el Fondo Monetario Internacional que sitúa nuestro crecimiento económico en el 4,6% este año y el 5,8% para el 2022 contradiciendo al Gobierno que lo sitúa en el 6,5 para este año y el 7% el año próximo. La diferencia de dos puntos podría parecer insustancial pero es de enorme importancia y muy negativa para salir fortalecidos de esta crisis tal como apuntan además el propio Banco de España, la OCDE, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y los veinte especialistas de FUNCAS. En resumen, no hay razón alguna para lanzar ninguna campana al vuelo porque las cifras no son buenas.

En estas mismas fechas un coronel de la Guardia Civil se querella contra el Ministro del Interior, quien no muestra Grandeza alguna sino un sectarismo fanatizado contra altos mandos de la Guardia Civil. Sorprende esta saña siciliana que le aleja del respeto a su Ministerio y a su condición de Magistrado, algún día habrá de volver a los ropones y pisar el barro de sus desafueros. Así, el cesado coronel Pérez de los Cobos reclama su derecho al ascenso a General según entendieron sus compañeros de armas en su propuesta al Ministerio porque reúne todas las condiciones para ello. El Ministro desprecia estos baremos profesionales según lo establecido en la Benemérita institución y deniega el merecido ascenso. Es posible que hechos tan reprochables tampoco tengan demasiada importancia para los olvidadizos acomodados.

Al tiempo que esto sucede un grupo de partidos coaligados en el Gobierno de España o en sus apoyos parlamentarios se convocaron en una sala del Congreso de los Diputados en una "jornada de trabajo" para vituperar y lanzar gravísimas acusaciones contra la Policía Nacional, la Guardia Civil y los jueces entre el alborozo y aplausos de los invitados asistentes. Nada extraña que unos condenados por los tribunales de Justicia en Zaragoza quieran escupir contra quienes ya agredieron en actos tumultuarios y violentos y por ello fueron detenidos y también contra los jueces que les condenaron. Todos los intervinientes eludieron algo relevante para formar opinión sobre este acto; estas formaciones políticas convocantes dan cobijo a delincuentes según señala el Código Penal. Delincuentes que no han eludido el uso de la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contra propiedades públicas y privadas, y contra personas de distinta ideología. Varios de ellos condenados por asesinatos tal como quedó probado en aquellos años cuando ETA firmaba con sangre sus manifiestos. Es posible que esto tampoco tenga importancia para los dirigentes y militantes del PSOE que se regodean cada vez que reciben apoyos de estos partidos que denigran y atacan las Instituciones y Organismos que representan el Estado de Derecho. Es decir, el Estado contra el Estado. Esto si que es una democracia original y no Dinamarca, Holanda o Alemania donde el Estado jamás, por ninguna causa, maniobraría para desprestigiar y socavar al Estado.

Seguimos con noticias sin ninguna importancia, por ejemplo, el recibimiento a quien fuera miembro de la cúpula de ETA, ahora en libertad según conviene al Gobierno de coalición. Pancartas y aplausos con vítores a la puerta del Juzgado Central de Instrucción que le ha llamado a declarar por su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordoñez concejal del PP en San Sebastián en 1.995. Los que aplaudían habían entregado a la prensa un comunicado en el que se comprometían a no ofender la dignidad de las víctimas de ETA y para ello no organizar públicamente los llamados "ongi etorris". Apenas han trascurrido dos semanas para que el espectáculo vuelva mostrar la cruda realidad y la humillación constante a los familiares de los asesinados por los mismos que ahora son vitoreados. Se pone al descubierto lo anunciado en varios medios de información, aquel comunicado de "buenas intenciones" fue un puro artificio entre PSOE y Bildu para ofrecer al PSOE el pretexto y votar sin escrúpulo alguno en contra de una Ley que proponía Ciudadanos justamente para ilegalizar los "ongi etorris" y otros actos de exaltación de terroristas.

Y como colofón a estas delicias navideñas, se pone de manifiesto ante la justicia una nueva trama corrupta en UGT de Madrid para el presunto desvío de fondos públicos del FOGASA por varios millones de euros. Teniendo en cuenta que se trata de uno de los sindicatos más representativos y su estrecha conexión con el PSOE, partido de gobierno, resultan extrañamente repetitivas estas tramas de corrupción a los largo y ancho de España. Recordaran los lectores las anteriores tramas de corrupción en Asturias donde el secretario general de UGT fue condenado a dos años de cárcel por el caso de los cursos de formación. La fiscalía pidió cuarenta años de cárcel a seis dirigentes sindicalistas de UGT por el continuado desvío de fondos públicos. Siguieron la ruta marcada por Miguel Ángel Fernández Villa, aquel líder sindical y amigo tan admirado de Rodríguez Zapatero, maestro consumado del latrocinio que fue condenado a tres años de prisión y 450.000 euros de sanción por saquear de manera continuada durante años dinero público que ingresaba en su bolsillo mientras levantaba el puño cerrado ante los mineros. Y la madre de la corrupción sindical; Andalucía, donde las causas que señalan a UGT se suceden en las hemerotecas; subvenciones sin justificar que debían devolver a la Junta de Andalucía y nunca lo hicieron, ayudas directas y tantas otras partidas de dinero público que fueron festejadas con grandes mariscadas, regalos fastuosos y una selección de alegres señoritas de compañía. Naturalmente esto tampoco tendrá importancia para izquierdistas de pro y una larga lista de beneficiarios agazapados. Las izquierdas españolas le llaman "proceso de normalización democrática", en otros países se llama robar a manos llenas

Concluye un año un año políticamente decepcionante, institucionalmente inquietante y económicamente desalentador. Pregunto a un amigo alemán veterano corresponsal en Madrid, y responde con rotundidad;" estas y otras noticias no serían imaginables en ningún país de la UE, la situación general de la democracia española es manifiestamente mejorable".

Cabe siempre esperar que el Nuevo Año nos depare motivos para brindar por el Estado de Derecho, la Constitución y los Organismos e Instituciones que la defienden.