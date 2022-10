Atrapado en un 'like'

Hace pocos días tuve el honor de ser el invitado especial en la Gala de Cine celebrada en el Auditorio de Vera. Se estrenaba el cortometraje 'Like' de mi querido Pedro Flores. Había que estar, y aproveché para dedicar unas palabras a la Asociación de Cine Cineastros -comandada con firmeza por el amigo Pedro-, ya que tuve la suerte de colaborar con ellos en los inicios de su andadura, allá en 2006, y ser partícipe de algunos de sus éxitos, los largometrajes 'Sin identidad' y 'El arma de tu mente'. Viajé regularmente a Vera desde el año 2002, y comencé a impartir un taller de cine en 2005. En el de 2006 nos unimos gracias al Ayuntamiento de la localidad, quien supo dar sentido y enfocar positivamente la sensibilidad artística de unos jóvenes en formación.

Mi experiencia en Vera fue, y sigue siendo, muy gratificante. Esos rodajes realizados, especialmente los largometrajes, fueron experiencias únicas -por las condiciones en las que se dieron- dentro del panorama cinematográfico nacional. Estas experiencias significaron educación y aprendizaje, significaron ocio y entretenimiento, significaron desarrollo y conocimiento de unas habilidades profesionales, significaron convivencia, y significaron potenciar visualmente unos paisajes, un territorio estupendo como es la localidad de Vera.

El cortometraje estrenado, 'Like', cuenta con una excelente producción de Cineastros, una magnífica banda sonora de David Miralles, y un apasionante 'tour de force' entre los actores Fran Jiménez y Ramón Flores, quienes dan vida al justiciero Isaac Robledo y al presentador del concurso televisivo 'Like, por tu sueño' Ricardo Pastor, respectivamente. Si a ello unimos una factura técnica -sonido e imagen- perfecta, cuidada al milímetro por su director, quien mantiene también un buen pulso narrativo, obtenemos uno de los mejores cortometrajes rodados en el Levante almeriense.

Pero no podemos disociar la forma -espectacular, repito- del contenido, puesto que con la historia que cuenta Pedro Flores en 'Like' plantea una interesante reflexión, a través de dos personas aparentemente confrontadas en una relación de víctima y verdugo, sobre la vida como espectáculo y la mediatización e influencia de la televisión -y una probable alienación- en las personas.

Sitúa su historia en un concurso de televisión. No es necesario recordar que vivimos en una sociedad en la que lo aparente, lo virtual y lo simulado sustituyen a la realidad. Nos lanzamos, sin medir las consecuencias en nuestras vidas, a mundos -televisivos- que otros construyen para nosotros. En esa realidad dentro de la pantalla, irrealidad fuera de ella, la vida se convierte en puro espectáculo. Los concursos, además, son juegos de competencia, podríamos decir que asemejan a un modelo reduccionista de la vida misma, pues tenemos la necesidad de superarnos día a día para ser mejor que alguien en algo y/o tratar de alcanzar lo ambicionado. Ganar un concurso nos puede hacer ricos o nos puede hacer poseer aquello que los elegidos tienen. No es difícil, por tanto, pensar que un porcentaje -deseo que bajo-de la población pueda caer 'atrapada', sentirse alienada por estos concursos. Yo, que enciendo poco el televisor, cuando lo hago cada vez veo más personajes, y me doy cuenta que van quedando menos personas. Sobrevolando la historia observamos el drama interno, la fatalidad que rodea a nuestros protagonistas, factor esencial del cine de Pedro Flores, que diríamos forma parte de su poética. De ello no debo hablar, so pena de destripar el argumento. Sí puedo decir, sin embargo, que su historia tiene una trama de venganza. Y si hay venganza es con el objetivo de hacer justicia. En 'Like' asistimos a la resolución del conflicto, al enfrentamiento entre el vengador y el 'criminal'. Durante el desarrollo de esta se nos aclara el 'crimen' cometido y la puesta en marcha del plan de venganza. La historia, por tanto, va al grano, está bien resuelta y no defrauda al espectador. Se intuye en la narrativa del Pedro Flores guionista que es un tipo de mayor alcance, pues escribe 'pequeñas películas' -incluyendo tramas secundarias- que están pidiendo a gritos mayor metraje. Así que, desde esta tribuna, animo a Pedro Flores a que pruebe a escribir un buen guión de largometraje. De la producción ya se encargará Cineastros. Yo, mientras tanto, me quedo atrapado en un 'like'.