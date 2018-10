Automatización es factor de crisis

Qué consecuencias tendrán las nuevas tecnologías para el empleo y la Economía ? En primer lugar es necesario comprender que la relaciones en el sistema Capitalista se apoyan en equilibrios económicos incontestables, es decir, productividad, costes, valor añadido y consumo del producto fabricado. Los Precios de venta son definidos por los Costes que se componen de los salarios, las cargas Sociales, los Impuestos, los gastos en energía, los gastos de mantenimiento de la maquinaria y locales, el gasto del sector no productivo, es decir los administrativos, el gasto de las materias para elaborar el producto terminado, no olvidemos el gasto de transporte de la mercancia a los distribuidores y el margen comercial a estos, también los gastos en publicidad. El conjunto de estos gastos, más una suma denominada "Beneficio Bruto" define el Precio de Venta, que debe considerar los precios de venta de la competencia . Del beneficio Bruto se extrae un 3% en reserva de Capital de empresa, y también la amortización de las maquinarias en previsión de su remplazo, la suma que queda "beneficio Neto" es distribuida entre los accionistas en "Dividendos" que cada accionista cobra según el Nº de Acciones que detiene de la empresa. Para bajar sus costes las primeras medidas que toman las empresas es la reducción de la "Masa Salarial" es decir despido de todos los trabajadores considerados no productivos. Hoy, para reducir costes, empresas de Servicios de países como Mejico, India, Marruecos, gestionan la contabilidad de los pagos al Personal de grandes empresas ubicadas en Europa. Los Políticos han intervenido abaratando las indemnizaciones de despido de Personal con antigüedad en las empresas, trabajadores que por su edad y carencias en formación se adaptaban muy mal a las nuevas tecnologías de producción que se emplean ahora, es decir la automatización de los puestos de trabajo. Esto dio lugar en toda Europa y en España en particular a alimentar el paro de obreros con edad para ser productivos pero no aptos en los nuevos parametros de producción. La reducción de los recursos económicos de una parte importante de la población ha tenido una incidencia sobre el consumo, a esta situación se añadió la crisis de las Cajas y Bancos, debido a sus prestamos excesivos y especulaciones financieras, esto dio traste al sector frágil de la construcción que se apoya sobre el endeudamiento del comprador. La especulación ha aumentado y ha dado lugar a la concentración de gran parte de la masa monetaria en manos de un numero de personas que se han convertido en los "Nuevos Millonarios", esta situación ha provocado un desequilibrio en la relación: producción /consumo y no es casualidad si en Almería 350 comercios han cesado de existir y unos 120 se mantienen ya que sus propietarios están en espera de la edad de jubilación, el comercio por Internet no justifica todo, miles de empleos se están perdiendo en el sector de los servicios debido a la perdida de poder adquisitivo por las Clases medias y los trabajadores de diferentes sectores. No debemos olvidar que ante la necesidad de reducir costes y adaptar sus precios a la situación actual del Poder adquisitivo, las empresas están condenadas a entrar en la automatización con inteligencia artificial. Ya el sector financiero, en los diferentes Bancos ha despedido unos 80Mil empleados, sustituidos por las maquinas programadas. Derek White, jefe del departamento "Design e innovaciones de Barclays declara "Las nuevas tecnologías transforman nuestro sector, pero también están causando su destrucción" . La finalidad del Sistema Capitalista es producir para que el consumo origine Beneficios...¿Que ocurrirá cuando frente a una capacidad de producción automatizada al extremo, se halla mermado o aniquilado prácticamente las posibilidades para el Consumo de poder digerir los volúmenes fabricados?