En la película sobre la mafia, "Uno de los Nuestros" de Martin Scorsese, Robert de Niro explica cómo funciona la organización a un "piccino" (novato); " Il nostro primo giuramento e di prottegere sempre il nostro"; nuestro primer juramento es proteger siempre a los nuestros.

El diario el Mundo de 18 de junio resaltaba la noticia; PSOE y PODEMOS votan contra la propuesta de Ley anticorrupción de Ciudadanos. Esta propuesta prohibía el indulto a los variados delitos de corrupción y protegiendo a quienes los denunciaran con un estatuto del testigo a salvo de cualquier represalia. En la negativa a tramitar esta Ley se aunaron los partidos nacionalistas catalanes ERC, J p Cat, y el PNV. El Abogado del Estado Edmundo Bal portavoz de Ciudadanos llevó Congreso una serie de medidas con cambios sustanciales en el código penal para atajar severamente la corrupción extendida en el sistema político español.

¿Queda ya alguna sospecha sobre el "interés primero" de estos partidos respecto a proteger a los suyos? Los trapecistas del Gobierno y sus socios comunistas y separatistas han dado otro salto mortal de espaldas a sus propios códigos éticos escritos en papel mojado oponiéndose a que Ciudadanos venga a fastidiar el negocio que con mucho mimo y durante años han ido tejiendo hasta hacer de España uno de los países más corruptos entre las democracias europeas.

Quienes vivimos el comienzo de la transición supimos que aquello de la corrupción, el amiguismo, o las puertas giratorias como conducta del franquismo, parecía haber concluido cuando acabó aquel régimen. Y creímos las palabras altisonantes de aquel PSOE en la oposición a UCD; ellos" venían a cambiar España, a limpiarla del cenagal de cuarenta años de corrupción". Pero la virginidad duró hasta que el hermano del hermanísimo Vicepresidente del Gobierno en su despacho en la Junta de Andalucía y sus "cafelitos"; "esto lo arregla mi henmano". Y así nos llegamos a acostumbrar a un Director General de la Guardia Civil que resultó un ladrón de película italiana, un vulgar estafador, y simulador de identidades. Los nombres y cargos públicos fueron creciendo hasta estas fechas en una larguísima lista de corrupciones establecidas como norma de conducta hasta alcanzar según publicada El Economista en 7.500 millones de euros. "Billetes grandes para asar una vaca" que dijo un militante de Andalucía. Se estableció una especie de Academia de corruptos y ahí entraron con notas altas otros partidos que pronto comenzaron a llevarse su parte y los maletines cambiaban de manos sin demasiadas precauciones. La inacabable lista de ladrones comenzó a aflorar como los hongos. Ejemplo de manual la familia más especializada de Europa en saquear dineros públicos, Pujol & and Family. El PNV, tan católico y burgués pillado en varias tramas corruptas, siempre mojando la cuchara y con la buchaca abierta. Y la muy obrera Izquierda Unida con sus asuntos de corrupción y su bandera de la hoz, el martillo y el macuto. Y no digamos el PP, la derecha fetén donde las tramas de corrupción adquieren nombres de telenovela y planean sobre ex dirigentes populares, argumento político letal que fue utilizado como palanca por otros partidos corruptos; PSOE y PODEMOS junto a separatistas y filo terroristas para desbancar del poder a Mariano Rajoy . Si bien el PP ha pagado una altísima factura política y social por estas conductas delictivas hay que señalar en su favor que este partido no se ha opuesto a la ley contra la corrupción que ha presentado Ciudadanos. Sobre los turbios manejos de PODEMOS con los regímenes comunistas de Venezuela y Bolivia se habrán de pronuncia los tribunales, pero es un hecho que uno de sus dirigentes hubo de hacer una declaración complementaria ante la Agencia Tributaria una vez que se le descubrió el pastel de la ocultación.

Así que son estos mismos, los de la pomada gubernamental que ahora reparten entre los suyos quienes se aterran con un proyecto de Ley que amenaza sus asuntos. Nos enteramos que el gran proyecto político se resumía en esto; reparto cínico del botín del Estado. Por ello no ha de extrañar que voten contra la propuesta de Ley antes que se comience a debatir y extenderse ese olor podrido que emana de los "partidos de la regeneración". Y vuelven a mentir sin rubor sobre el sentido profundo de la corrupción en sus variadas gamas y sofisticaciones. Clamaba como un Santo ermitaño en el Congreso de los Diputados el Vicepresidente Pablo Iglesias en el papel de profeta sin libro. Y anunciaba "una nueva era donde las puertas giratorias que favorecen indiscriminadamente a los políticos de los partidos de gobierno, serían erradicadas como una práctica mas de corrupción legalizada ". Hasta que tuvo ocasión de nombrar a su esposa, o compañera, Irene Montero, sin título habilitante de especial relieve, Ministra del mismo Gobierno. Ni Franco se atrevió nombrar Ministra a Doña Carmen Polo, ni nadie en la rocambolesca historia de este país ha alcanzado semejante nivel de mangoneo. Y con esta milonga de favores cruzados entre PSOE y PODEMOS han copado la cúspide de la Administración del Estado, Empresas públicas y Organismos oficiales entre amigotes, afiliados y parientes. Los mal pensados insinúan que tal vez para acallar algunas cosillas que se guardan en esas libretitas de apuntes como las que usaba José Bono con fechas, nombres y apellidos capaces de reconstruir a la medida unas memorias tan equívocas como susurrantes a terceros. Y el escándalo del ex embajador Raúl Morodo y sus 35 millones de euros evaporados bajo el sol cubano tras viajar en cuentas codificadas por diversos paraísos fiscales. Corrupción es el nombre acuñado por tantos artistas iniciados en saquear los dineros públicos.

Por si lo anterior no fuera suficiente, insistir en el discurso florido "contra las puertas giratorias"; ENAGAS ha elevado en 480.000 euros el salario de su Consejo de Administración para poder dar entrada a los camaradas José Blanco, José Montilla y el peón de briega de Podemos ,Cristóbal Gallego. Con la natural ignorancia de todos ellos sobre algo relacionado con las empresas de gas, aumentan sus emolumentos en 160.000 euros per cápita como premio de los nuevos Padrones que administran la Cosa Pública. Para eso participa el Estado en ENAGAS, para enjuagar con agua clara y proteger a los nuestros porque Montilla, Blanco y Gallego son de los nuestros, como bien dijo Al Pacino. El bueno de Edmundo Bal no había visto la película de Scorsesse y llevó la ley Anticorrupción al Congreso con ingenuidad de colegial.

Para sostener esta arquitectura de corrupción y simulaciones hay que mentir, seguir mintiendo sobre la misma mentira y se llegará a la aseveración del filósofo M. Heidegger; "para mentir a la perfección hay que protegerse detrás de alguna verdad". Pero como la verdad no aparece en el relato líquido de esta "coalición regeneradora" , se avisa que "con la mentira se puede ir muy lejos pero sin esperanza de volver".

Tal como en Palermo aquí estas actitudes no causan rechazo visible en la sociedad. Según encuestas publicadas tras la barrera defensiva en el Parlamento para evitar una nueva Ley que castigara la corrupción de manera efectiva, una parte significativa de los votantes seguiría apoyando a los mismos diputados y a los mismos partidos que obstruyen la necesaria regeneración de la política española. La corrupción habita entre nosotros con el saludo de los cómplices que sin reparos seguirán apoyando a "los nuestros". Bien es cierto que conociendo la historia, Sicilia es España y eso no lo corrige la modernidad ni los nórdicos y teutones que manejan las cuentas de la Unión Europea.

Crónica de 25 de septiembre de 1.941, "El generalísimo Pedro Sánchez y su Vicepresidente, Almirante Pablo Iglesias inauguran el Instituto Nacional de Industria (INI) , todos los directivos , consejeros y altos cargos son adictos al Régimen".