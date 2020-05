Batwoman Shi Zhengli en la contraportada

Si hay una persona que conozca las claves del coronavirus y del Instituto de Virología de Wuhan, esta no es otra que la doctora Shi Zhengli: subdirectora del centro y prestigiosa investigadora. Se formó en la Universidad de Montpellier 2 y mantiene estrechas relaciones con grupos de investigación de la Universidad de Texas, Alianza EcoSalud de Nueva York y el Instituto Pasteur. ¿China, Estados Unidos y Francia comiendo en el mismo comedor, en la misma mesa, con el mismo mantel, lleno de las quemaduras, que dejan los cohíbas, cuyo humo huele a yuanes, dólares y euros? Shi soporta el vendaval de intrigas, como si fuera la Maura Monti de la película dirigida por René Cardona. Ha llegado a las cuevas más sinuosas de Yunnan en busca de los murciélagos que le permitieran descubrir los arcanos de epidemias y pandemias. El insomnio, en forma de pesadilla en Elm Street, se apoderó de ella cuando temió que el mortal virus hubiera salido del WIV. ¿Por qué razón la doctora sospechó que la fuga del patógeno era una posibilidad? A pesar del máximo nivel de seguridad, el P4, lo imposible existe. Surge, así, la duda metódica cartesiana, como si la narrara Wilkie Collins: ¿por qué motivo, el centro, por orden de sus autoridades, no abre las puertas para que se proceda a una inspección, donde la ciencia, en lugar del espionaje, sea el referente? Solo un informe de los virólogos, epidemiólogos y microbiólogos más reputados haría que el cine de terror de Wuhan diera lugar a un tráiler, en el cual la esperanza, la medicina y la investigación fueran la sintaxis de un futuro, por donde asomaran los rayos de sol de Tagore. Cerrar, a cal y canto, las luceras con el fin de que la información de un comité de sabios no sea un epítome razonado, que puedan leer los ciudadanos de cualquier parte del mundo, supone un desprecio de los fundamentos de la democracia.

El enigma, más que en el área de mariscos y pescados de Wuhan, está en el laboratorio. Cada día se argumenta con más convicción que el patógeno llegó al mercado y no desde el mercado. El misterio lo deben desvelar los científicos, nunca los servicios de inteligencia. Y mucho menos, Trump y la CIA. Xi Jinping y su Gobierno no pueden encubrir, sino facilitar la inspección. De otro modo, alimentarán el rumor y la desconfianza. La boca sellada de médicos, técnicos e investigadores, entre ellos, la misma Shi Zeng Li, no ha hecho más que incrementar la tensión entre el coloso asiático y el americano, como si fuera a proyectarse, en el escenario mundial, la película protagonizada por Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faya Dunaway y Susan Blakely, y dirigida por John Guillermin. El contacto con quirópteros de todo tipo, las heces, la sangre, los descuidos en la protección, los problemas técnicos, como el del refrigerador, arguyen que la propagación puede deberse a un fallo humano. El origen de la COVID-19 es hoy, no obstante, un secreto que, tal vez, solo conozca una mujer: Batwoman: Shi Zhengli. Nadie mejor que ella sabe si ha habido grietas en el nivel cuatro de bioseguridad. Las consecuencias de querer ser transparente en un régimen que no lo permite las ha sufrido con estoicismo. Shi Zhengli percibió que, cuando era el momento de comunicar la gravedad de la situación, creada por el virus, se dictó la ley del silencio para los que se atrevieron a desafiar la dictadura y la censura. Quienes hicieron saltar la señal de alarma fueron obligados a ponerse la mordaza.

Señala el diario Der Spiegel que el presidente chino pidió al director general de la OMS, Tedros Adhanom, que retrasara la declaración de emergencia mundial. Huan Yan Ling, una investigadora del WIV, a la que se considera la paciente cero, ha desaparecido, sin que se conozca su paradero. Trump y Jinping han comenzado la guerra dialéctica. El mundo sufre la pandemia y sus letales consecuencias: una enfermedad mortal y un paro, que corroe el porvenir. Las preguntas sobre la génesis de una patología, que en España ha dejado cerca de treinta mil muertos, continuarán hasta conocer la verdad, como narra J. J. Saer, tal fuere un manuscrito de la palabra exacta. El periodismo de investigación perdura más allá del olvido. Batwoman, en la contraportada, invoca, como Naomi Watts, en la película de Juan Antonio Bayona, el otro Spielberg, el testimonio imposible que la historia protege. En la simétrica aguja de las horas, el alba sigue interpelando para indagar por qué el mundo se ha convertido en El coloso en llamas. Wuhan vuelve al escenario del brote. Jinping quiere que los once millones de habitantes se hagan el test en dos semanas. Setecientos cincuenta mil al día. Alonso Quijano continúa cabalgando a lomos de Rocinante.