Biblioteca José María Artero

Votar es un derecho y un deber, y no quiero estar ausente en el " bautizo" de la Biblioteca Municipal. Hoy ejerzo este derecho; y lo hago con publicidad, enlazando así el derecho de voto con la libertad de expresión.

No es indispensable razonar mi propuesta, pero tampoco quiero omitir lo motivos de mi decisión, para dar, con ello, opción a cualquier lector a reflexionar, coincidir o discrepar de mi sugerencia.

Sobre los nombres en liza más destacados, José María Artero y Carmen de Burgos, puedo afirmar que ambos gozan de gran predicamento en Almería. Solo aludir a que Carmen, La Colombine, fue una mujer pionera en la defensa de la libertad y en la reivindicación de los derechos de la mujer.Y ello con el empuje exigible en una época en que ni siquiera la igualdad formal amparaba a la mujer, en que las leyes vigentes prescribían e imponían una discriminación y disfavor para ellas. Carmen de Burgos merece nuestra máxima consideración también por su extensa obra literaria que abarcó la novela y el periodismo, en las modalidades de columnista del Diario Universal, de Madrid, y corresponsal de guerra en la contienda de Melilla. La Colombine ha sido analizada y elogiada en su quehacer literario por almerienses y foráneos. Por no citar más biógrafos, aludo a los autores de los dos últimos libros que acaban de ser presentados en Almeria: Concepción Núñez Rey, y su obra "Carmen de Burgos.Novelas del ciclo Rodalquilar",en tres tomos; y Antonio Sevillano y Anyes Segura,que escriben "C.de Burgos. Colombine. La mujer olvidada".Son sobradamnte sabidas en Almería las publicaciones de Carmen " Los inadaptados", "El último contrabandista"y "La mal casada", además de "El Puñal de Claveles".

¿Y,Artero?. Prescindiendo - y aseguro que prescindo en este enjuiciamiento - de mi amistad personal mantenida con él, es un serio candidato a presidir el nombre de la biblioteca de Almería. Le conocí en varias fases de relación. Me animó a recopilar mis artículos en prensa, exigiéndome un breve preámbulo o comentario de cada uno, como hice; y él asumió la publicación, presentación y, lo más valioso, su personal y profundo Prólogo. Pero donde comprobé su alta valía fue cuando fundó el Ateneo de Almería, en cuya fase inicial le designamos , unánimemente, Presidente por sus manifiestas dotes especiales. Su trabajo y capacidad de organización, su esfuerzo y sacrificio en ultimar y ejecutar complejos proyectos culturales, algunos intuídos por él, nos resultaron admirables a todos. Era tan cumplidor que, en la amistad y confianza que presidían su relación con los demás directivos, no regateaba reproches al miembro de la directiva que no rindiera lo exigible en su cometido. Fue José María el alma de la Feria del Libro de Almería ( 1975) que alcanzó renombre y presencia de participes a nivel extra provincial. Aprovechaba la Feria también para dar a conocer libros de almerienses recién salidos del " horno" editorial. Amante de la fotografía, se reunió con Perez Siquier y un grupo de notables almerienses, creando AFAL ( 1952-62) que llevó el nombre de Almería, sus paisajes y sus rincones por todas partes. Compaginaba Artero su tarea en la cátedra de Ciencias Naturales, con la de confundador del diario " La Crónica" (1981), y de la Revista "Andarax, Artes Gráficas" (1978-82). Creó la importante Librería y Editorial CAJAL y su gran trabajo en este sector mereció el premio " Libro de Oro de la Asociación de Editores de Andalucía". No quiso José María ser ajeno a la publicación de libros propios, como "Viajes por el tiempo de Almeria" (1976), y " Almería en color", integrando la Colección " Everets" premiada por el Ministerio con "la Placa de Plata del Mundo Turístico".

Pero su principal esfuerzo e incontenida ilusión, que nunca le resultó rentable económicamente, los volcó en promocionar buenos escritores noveles y divulgar en continuas ediciones el nombre y la obra de los consagrados escritores, historiadores y literatos almerienses. Si biblioteca es conjunto de LIBROS y local donde se instalan y exponen, solo por su apoyo incesante al LIBRO y a los autores almerienses - inigualado por ningún otro candidato/a de Almería - JOSE MARIA ARTERO GARCIA, estimo, debe ser el texto que presida el frontispicio de la nueva Biblioteca Municipal almeriense.