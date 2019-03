Brexit, una unión king indecisa

Me VOY! ¿O me quedo? Tales eldilema,Theresa May es la principal "vedette" de esta "tragi-comedia" digna de Franz Kafka.Sería de risa,si este embrollo que ha provocado elBrexit no tuviese las consecuencias económicas y humanas que irremediablemente van a tener que soportar los trabajadores del conjunto de la UE, Inglaterra no escapará a ello,ya que la UE le reclama 60 Mil Millones de Euros en compensaciones por las prestaciones que recibió de la UE.Theresa May se encuentra enfrentada a un problema territorial en la Unión King,ya que,elsentimiento separatista se ha confortado en una Escocia, que no quiere elBrexit,, se añade el Ulster que desea estar en la zona de libres intercambios. A Inglaterra le surge de nuevo elproblema de Gibraltar,ya que este territorio es considerado "Colonia" y que la ONU en su resolución 1514(XV) del 14 / 12 / 1960 exigió la independencia de las Colonias y de sus pueblos, si se aplicase esta resolución al "pie de la letra" Inglaterra tendría la obligación de hacer un referéndum en Gibraltar,para que decidiesen sus habitantes si quieren ser independientes o volver a ser españoles, bueno todos conocemos la respuesta,la cual ningún Gobierno de España políticamente le sería posible de acatar.Es por ello que la diplomacia española, se apoya en elhecho que la resolución de la ONU,en su párrafo 6 manifiesta " Que toda tentativa que tenga por objeto de destruir parcialmente o totalmente la Unidad Nacional y la integridad territorialde un país es incompatible con los Objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", utilizando estas directivas de la ONU,España trata de obtener un acuerdo amistoso con Inglaterra para quien Gibraltar es un peso económico y político hoy,ya que militarmente Gibraltar no tiene prácticamente ninguna, importancia.SiInglaterra accede a la gestión compartida, España se encontrará probablemente confrontada a Marruecos que haría la misma petición,en lo que concierne Ceuta y Melilla.Elgran problema es sin duda alguna la incógnita económica que va a crear el Brexit,ya elsector financiero menea fichas poniendo en causa los Acuerdos de Bale 111 que impone mayores exigencias y medidas estrictas en lo que concierne el Capital de reserva que deben mantener los Bancos y una reglamentación más apremiante en lo que concierne elmovimiento del dinero en efectivo. No debemos menospreciar el peso que tiene USA en elComité de Bale,siendo la City su caballo de Troya,por ello no podemos descartar que elnuevo reglamento impuesto alsector financiero de la UE no va a facilitarle su trabajo,pero Inglaterra fuera de la UE tendrá más flexibilidad de trabajo. El "Lobby" financiero no esconde sus intenciones de sentar Sedes en Paris y Fráncfort,la City seria elbastión de las Finanzas Atlantistas que extenderán sus tentáculos en la UE sin Inglaterra.Los Bancos Nacionales de la UE saben que el sector Bancario correría el peligro de ser digeridos par las entidades US que podrán entonces dirigir las economías de las empresas de la UE de las cuales,debido a sus inversiones ya hoy dominan un 57°/o.

Si después del Brexit,la UE no modifica los reglamentos que conciernen la flexibilidad de los Bancos para elacceso de inversiones a los Mercados internacionales de nuevo el sector financiero de la UE estará en peligro.Los sectores que sufrirán delBrexit serán los ciudadanos de la UE y de Inglaterra,la Industria del automóvil,la Agricultura y elTurismo.Las recaudaciones de la UE disminuirán,ya que Inglaterra no aportará su contribución, posiblemente los estados miembros tendrían que aumentar las suyas lo que se repercutirá en los Impuestos a pagar por los ciudadanos,es por ello que debemos tener más exigencias en lo que concierne los comportamientos y políticas debatidas en Bruselas, la prioridad debe ser dada a los intereses de las empresas y ciudadanos de la UE.