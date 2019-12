El 23 de junio del 2016, los británicos votaron "yes" en mayoría, para que el Reino-Unido dijese "bye, bye" a la UE. No ha sido fácil, ya que están en juego muchos intereses, en particular los de las empresas que operan el R. Unido y la UE, y también las políticas que deben ser preservadas. Las negociaciones oficialmente comenzaron el 19 junio del 2017 y después de 17meses dieron lugar a un "proyecto de Acuerdo" que reunía prácticamente los puntos que serían debatidos para definir las relaciones entre la UE, tras la salida del R. Unido. Este proyecto fue dado a conocer el 14/ 11/ 2018. El "proyecto de Acuerdo" fue negociado bajo la presión de los "Lobbies" que, en Bruselas, defienden las Multinacionales y por Funcionario de la UE, que no son representantes de los ciudadanos. El "deal", negociado bajo la Primera ministra británica Theresa May, fue rechazado 3 veces por el parlamento británico, lo que obligó a la UE a retrasar el 29/ 03/ 2019, al 12/ 04 y después del 31 /10 al 31 /01/ 2020 la firma del Tratado que reúne las condiciones para que el "BREXIT" se realice. Theresa May, después de haber demitido de sus funciones de Ministra fue sustituida por el Señor Johnson, político demagogo y fiel al Brest que ha renegociado con la UE algunos puntos como el que concierne Gibraltar y el de Irlanda del Norte. El Proyecto a presentar de nuevo en el Parlamento del R. Unido se resume en 8 puntos esenciales, ha sido votado por la mayoría que detiene el Señor Johnson, frente a una oposición Laborista debilitada y a un Partido del Brexit existente desde hace unas 7 semanas, fundado por el Diputado del R. Unido en Bruselas, Vergel Farage y que ha obtenido el 32 % de los sufragios últimamente, Vergel Farage está en desacuerdo con las condiciones impuestas por la UE que él considera leoninas. El R. Unido debe indemnizar la UE con 39 Millares (cada millar son Mil Millones) la transacción de salida será de 5 años durante los cuales todos los países tendrán derecho de pescar en sus aguas libremente y llevarse el 80% de las capturas, también R.Unido tendrá que respetar todos los tratados firmados o que lo sean durante este periodo, no podrá firmar ningún tratado internacional que sea contrario a los intereses de la UE, sean políticos o económicos. El R. Unido tendrá que acatar y asumir todas estas condiciones, pese a que no participará en los debates del Parlamento de UE ni en las Comisiones. En lo que concierne Gibraltar, si la ONU lo reconoció como Colonia que debía ser devuelta a España, este acuerdo interina la soberanía permanente del R. Unido sobre este territorio pese al pataleo del Señor Pedro Sanchez que lo rechazaba amenazando de poner su veto sobre el Acuerdo del Brexit y declaró "Siendo España el país interesado, no podemos concebir que sea la UE, la que decida y que dependan de ella las negociaciones posteriores con el R.Unido en lo que concierne el futuro de Gibraltar". Este territorio de unos 7Km2, España lo reclama en vano desde unos 3 siglos, el Acuerdo sobre el Brexit solo prevé lo que concierne los trabajadores españoles frontaleros, de los Residentes, la fiscalidad, la aduana, la pesca. España a la cual la UE le había rechazado su Derecho a Veto sobre el Acuerdo del Brexit si no se le daba satisfacción sobre lo de Gibraltar obtuvo, finalmente de Londres que si hubiese negociaciones en un futuro en la UE sobre Gibraltar estas serían entre España y Londres. En realidad, Gibraltar seguirá siendo inglesa mientras los monos vivan tranquilos en el Peñón, los españoles pasarán la frontera cada día para trabajar en el "Peñón" y traerán tabaco que aduana confiscará, mientras que otros nostálgicos seguirán gritando" Gibraltar español" y que del otro lado gritan "Somos ingleses" y la Tierra seguirá dando vueltas sobre su eje y los ingleses soñando de su Imperio perdido a jamás. (Próximo los 8 Puntos esenciales del Tratado)