Brisas de verano

Aquí en el Sur ,una ligera brisa de poniente agita la sombrilla del chiringuito. Cerveza muy fría a mediodía y mojitos con hielo pilé entrada la noche. Estoy en plan veraniego y esta libertad desinhibe y empuja a un lenguaje algo desbordado. Leo con atención que Sánchez tiene prisa en aprobar unas cuantas leyes este verano para darse algo de lustre, para ello necesita calmar y estimular a sus socios de gobierno muy sulfurados por lo de la OTAN y el gasto en Defensa. Ya ofreció un avance de sus premios a quienes se muestren colaboradores con sus decisiones y así prestó su Falcón como quien presta un Vespino a la Ministra Ignara para que ella y su corte de menesterosas pudieran viajar y conocer EE UU con una misión muy importante y decisiva para España. La Ministra Ignara aprovechó una jornada de compras y hacerse unos selfies elocuentes que probaran que unas comunistas con etiquetas recosidas estuvieron en Whasington, la Matrix del Mal. Quien iba a imaginar que estalinistas de pro tendrían como bandera causas sectoriales relacionadas con el sexo y su práctica. En todo caso, se dice que Irene Montero está muy viajada. Hace años hizo una excursión a Cantabria, con pamela y pañuelo anudado al cuello. Y no hace tanto incluso disfrutó en una playa de Torrevieja con tortilla de patatas y sandia.

Leo en internet que los famosos almacenes Harrods de Londres han comenzado las rebajas de verano. Se me ocurre enlazar ambas noticias y en plan constructivo sugerir a Sánchez una idea práctica; que vuelva a prestarles el Falcon, total dos veces apenas se notará. Esta idea requiere un argumentario que justificaría el viaje a Inglaterra, lo brindo por el precio de un mojito; la Ministra podría alegar que es objetivo de su Ministerio la globalización de algunas iniciativas en materia LGTBYHZWÑ y también resaltar la Marca España como pionera de semejantes proyectos de liberalización individual y colectiva al margen de la lotería hormonal y de los caprichosos cruces de los gametos . Y como objetivo impartir en Reino Unido clases de corte y teñido de vello púbico , nuevos estilos para lucir un "paparrús" creativo en las playas españolas. Hay en este asunto diversidad de tendencias, pero se trata de igualar en derechos a todas las féminas del mundo. Unos cortes claramente posicionados ideológicamente; precisión y delicadeza ,solo cortes en vertical; inclusivos, para incluir lo que sea y por supuesto resilientes y comprometidos para categorizar el "no es no" en el momento preciso. Y como detalle añadido un muestrario de colores adecuados por supuesto con predominio del violeta. Con semejante proyecto se puede viajar a cualquier lugar del mundo y categorizar la gestión de la política española a la altura que merece. De paso y aprovechando el keroseno que mueve el Falcon una visita almacenes Harrods y aprovechar las rebajas; una faldita escocesa, bikini de hilo dental en el trasero y unas galletas de mantequilla. A veces lo más sencillo resulta impactante. Estos cursos de vello púbico tendrían garantizada alguna referencia en The Times y otras cabeceras inglesas, incluso es posible una entrevista a la Ministra Ignara en la BBC.

Sigo leyendo y veo en el diario el Mundo una foto de Sánchez con Zapatero, demasiado para la retina. Zapatero sonríe y Sánchez apoya su brazo en el hombro. Un escalofrío recorre el espinazo. No hay ningún atisbo de esperanza para atemperar el panorama político, menos aún para algún alivio a la inflación al galope 10,5%, la deuda pública en el 125% del PIB,el interés por los Bonos del Estado o la prima de riesgo, todo lo referido a la situación del país tiene un augurio pavoroso. Dos gafes de antología cogidos del brazo trasmitiéndose una energía negativa con potencial atómico. No cabe imaginar peor escenario cara al otoño e invierno. Necius Supremus, es decir Zapatero, nos dejó el país hecho una mierda. Todas sus predicciones resultaron falazmente falsas. Su Ministro de Economía, el huevón de Pedro Solbes, mintió igualmente cuando estábamos al borde de la intervención de la UE. Las ocurrencias de ambos inútiles para atajar la crisis fueron catastróficas para la maltrecha economía; el cheque bebé que multiplicó la libido de centenares de miles de inmigrantes encantados de cobrar por un orgasmo. El famoso Plan E que costó más de 13.000 millones de euros y por cada puesto de trabajo eventual el despilfarro 160.00 euros. Y así otras sandeces y parches que hundieron aún más la economía. Hasta que Angela Merkel le envió un aviso con fulminantes efectos, el Necio se desparramó calzoncillos abajo y pasó lo que pasó. Pues bien, ahora mismo el sonriente Sánchez, Magister Plagiarius, recibe consejos de Zapatero para atajar la crisis con semejantes medidas que nos llevarán directos al precipicio. A la crisis zapateril de 2008 se suman ahora otras circunstancias negativas que señalan los indicadores económicos, según avisan los Organismo internacionales, el Banco de España y el INE. La mano de un gafe tiene poderes sobrenaturales, las de dos gafes juntos habrán de medirse con la física cuántica. Demasiado para un país de paellas y tinto de verano. Antes de cerrar el periódico leo lo que dice y propone Laura Borrás sobre su imputación; el TSJC ha imputada por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción administrativa. Con el desparpajo de Mónica Oltra, Borrás alega que se trata de una "persecución política" o sea, lo mismo que alegan todos los políticos cuando reciben un sobre certificado de los Juzgados y propone cambiar el reglamento del Parlamento de Cataluña que califica de "no democrático" con el único objetivo de protegerla a ella misma de la Justicia que según ella, persigue a políticos independentistas por sus ideas. Otra perla negra que quiere escapar por la gatera . Cabe una pregunta retórica a la separatista sobrealimentada, ¿Hay alguna disposición o reglamento democrático en esta Cataluña carcomida por unos mercaderes golpistas?. Y otra diputada de tenebrosa mirada, Merche Aizpurua, asegura con mandíbula apretada que con el pacto sellado con Pedro Sánchez sobre la Ley de Memoria Democrática "van a poner en jaque el relato de la transición ejemplar". Algo de razón tiene porque en aquellos años de concordia y convivencia unos asesinos organizados se ocuparon durante años de causar el mayor dolor posible a la sociedad española, ochocientas víctimas mortales para impedir que se asentara la democracia en España. Esta eufórica colaboradora de la banda asesina y condenada por enaltecimiento del terrorismo es la misma que con la sonrisa y la firma de Sánchez va a reescribir el relato de la reciente historia española. Se trata ahora que el nombre de Miguel Ángel Blanco, y centenares de inocentes; hombres, mujeres, ancianos y niños asesinados por ETA, los valientes gudaris, queden sepultados en una losa pesada de silencio y olvido, otra forma de volverlos a matar.

Viene el camarero y me dice que un cliente anónimo me ha pagado el mojito. Envío el artículo tan bien pagado.