Ciento catorce mil millones de pesetas ( 114.000.000.000 ) son 680 millones de euros. Esa es la cifra estimada por la Audiencia Provincial de Sevilla en las sentencias de la pieza política sobre los ERES con condenas por fraude, desviación y malversación de dinero público a cargo de unos dirigentes del PSOE de Andalucía y antes, algunos de ellos, en el PSOE nacional . Y esto debe centrar una reflexión primordial sobre ética política. Tras las sentencias la primera reacción que llega desde el PSOE ha sido un alarde de literatura de camuflaje; desorientación, simulación y ambiguedad escenificando un apresurado alejamiento del escándalo. Nadie sabe nada, nadie conoce a nadie. Pero aquellos "cuatro golfos" que señalaba el ex Presidente Manuel Chaves han crecido por el camino y han resultado ser un nutrido grupo de diecinueve delincuentes (ahora si) que actuaban en funciones de altos cargos del PSOE y de la Junta de Andalucía y que según los magistrados han resultado condenados por diversos delitos, esta vez no presuntos. Sobre la relevancia política de los condenados , baste decir que lo han sido un Presidente Nacional del PSOE, Vicepresidente del Gobierno de España, dos veces Ministro del Gobierno y Presidente de la Junta de Andalucía. Otro Ministro del Gobierno y más tarde Presidente de la Junta de Andalucía, una Ministra de Trabajo del Gobierno de España y también Consejera de la Junta de Andalucía. Y con ellos otros Consejeros, Directores Generales y altos cargos de la Junta de Andalucía. Aún así, con todos estos avergonzantes datos el Secretario de Organización del PSOE, Sr. Ábalos no pide perdón, al contrario, comparece con ceño fruncido afirmando que "esto no tiene nada que ver con el PSOE" Arte inútil de simulación cuando una mayoría de españoles, extrañamente silenciosa,y no afectados por alguna anorexia mental, algún beneficio personal o abducción ideológica conocen perfectamente que esta cuerda de condenados es PSOE puro, la propia esencia de un partido político desviado de su honradez que durante décadas ha estado delinquiendo contra los propios ciudadanos andaluces más desfavorecidos. Se trata, insisto, de CIENTO CATORCE MIL MILLONES DE PESETAS, ( 114.000.000.000 ) de momento. Porque esto apenas ha comenzado a ver la luz. Quedan pendientes de juicio cerca de ciento veinte piezas de exhaustiva investigación donde se podrán aclarar algunos otros asuntos sospechosos de presuntos delitos que a tenor de este comienzo pueden electrizar la espina de dorsal de muchos que ahora permanecen en tembloroso silencio. No obstante los hechos bochornosos la campaña de desorientación continúa; "Esto no es sino la ceremonia de confusión de la derecha", sostiene Ábalos; mas humo, mas cortinaje, mas cemento facial. ¿ Podría deducirse de estas palabras que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla es una maniobra de la derecha ?. También se han sumado los firmantes de un manifiesto con el botafumeiro de la santidad e incienso para los condenados, todos "honorables". Jordi Pujol también sigue siendo "honorable" entre su cofradía . Tal vez no hayan reparado en Moncloa ni los firmantes, ni en la mansión de Galapagar tan complaciente con los condenados en un detalle relevante; hay señalados 68 años de cárcel para diez de los condenados quienes, a pesar de todo, siguen siendo personas "honorables" según afirman desde el PSOE sin reparar en el significado de "honorable" que atribuye Mario Puzzo en aquella película universal con Marlon Brando y Al Pacino de ambiente siciliano. Ocurre que aqui la Justicia ha fulminado un régimen en monopolio del poder en Andalucía. Y eso, hay que ser comprensivo, es duro de asumir en Sevilla y en Madrid y como muestra de compasión hacia los oprimidos, también en Galapagar.

Y aquí viene el pancismo abotargado de esa otra izquierda populista y comunista de Pablo "Iglesias and Company ", la de los desheredados, la que vendría para acabar con la "casta corrupta" y ahora a las puertas del cielo justifica con alegre ademán la travesura de estos diecinueve "golfos" que han estado enfangados en la pura corrupción durante una década "prodigiosa". Para Iglesias, ínclito socio de Pedro Sánchez, esto no es corrupción, despreciando el sentido social de las sentencias condenatorias que manchan la trayectoria política de los dirigentes de una Comunidad Autónoma y que afecta negativamente a más de ocho millones de ciudadanos andaluces. Muy distinta la valoración de su ex compañera , Teresa Rodríguez , rama escindida de Galapagar y coherente con la ética de cualquier partido político no corrupto. Queda claro, tras las sentencias se trata de ocultar que además de beneficiar mediante lucro ilícito a empresas afines, militantes, amigos, parientes, sindicalistas y cargos políticos socialistas, además de todo ello, durante décadas los responsables ahora condenados han ido tejiendo una red clientelar para captar votos regada con dinero público cuyo fin social siempre burlado debiera haber sido favorecer el empleo y elevar el nivel de vida de todos los andaluces. Y como objetivo político manifiesto la compra de voluntades para afianzase torticeramente en el poder cercenando de este modo la base que legitima la democracia que es la alternancia de partidos con unas reglas de trasparencia. Y queda así de manifiesto la verdad jurídica; que hubo una pirámide incrustada en los sucesivos Gobiernos andaluces para sostener el modelo clientelar que tantas alegrías ha dado al PSOE para gobernar durante 38 años la Junta de Andalucía y con estos votos poder también formar Gobiernos de España.

Con todo esto ya aclarado judicialmente otra sorpresa más habrá para una inmensa mayoría de los andaluces no beneficiados ilícitamente por los ERES que se sienten engañados y que ahora habrán de pagar también los honorarios de todos los abogados de los condenados que les han asistido en el juicio durante tantos años . Factura nada desdeñable sin duda a tenor del renombre profesional de los letrados. Sería la última guinda de esta tarta de bodas entre políticos, sindicalistas, empresarios, amigos y parientes y variada gama de corruptos que han saqueado unas partidas que suman, lo voy a repetir; CIENTO CATORCE MIL MILLONES DE PESETAS ( 114.000.000.000). 680 millones de euros

Y para concluir la pregunta clave, ¿dónde está el dinero? .¿ Alguien ha devuelto el dinero?. Todas las tramas policiacas suelen resolverse siguiendo el rastro del dinero. Por ahora de esas decenas de miles de millones solo se han devuelto a las arcas públicas 6 millones de euros. Entonces, una simple resta y faltan por aparecer y ser devueltos 674 millones de euros CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESETAS (113.900.000.000). Si alguien conoce donde pueden estar, aunque sea en partidas menores, ya saben donde hay que depositarlo. ¿Alguien de los defraudados ha tenido en su cuenta un millón de euros? En términos comparativos es una manera de entender la dimensión del fraude.

Hay esperanza, en Andalucía hay muy buenos ciudadanos, respetuosos con la Ley.