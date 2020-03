EL COVID-19 EN ESPAÑA

Pdesde que se detectaron los efectos de un nuevo virus coronavirus, Covid 19 a finales de enero de 2020 en la ciudad de Wuhan (China) a esta fecha han trascurrido 44 días (aprox). El diario del País de 1 de febrero 2020 informaba ya de la trasmisión a Alemania con cuatro afectados. Y en Italia donde el contagio afectó a las regiones del norte y el virus se extendió de forma inusitada. Los países europeos y singularmente Italia comenzaron a tomar medidas de contención y el Gobierno italiano hubo de soportar ciertas dosis de impopularidad.

En España las autoridades que gestionan la salud pública comparecieron ante las televisiones trasmitiendo tranquilidad y aclarando que no estábamos en situación de excepción. Los partidos de la oposición y la sociedad española en general han venido mostrando razonables actitudes de seguimiento a las recomendaciones del Gobierno y autoridades delegadas. Sin embargo el virus se ha venido trasmitiendo por el territorio nacional salvo Ceuta y Melilla sin más freno que el azar. Las Comunidades más afectadas son en la actualidad Madrid, País Vasco, y la Rioja. De todas ellas Madrid es el destino de millones de pasajeros que llegan a Barajas en vuelos internacionales. La trasmisión en estos medios de transporte aéreo parece ser una vía de trasmisión entre países. Asimismo embarcaciones y trenes. Algunos países conocedores de la capacidad de trasmisión del Covid 19 prohibieron de inmediato vuelos a China o procedentes de China. Posteriormente aplicaron igual medida a Italia que ya había declarado una cuarentena masiva a millones de sus ciudadanos con medidas restrictivas y clausura de lugares públicos, colegios, universidades, museos, catedrales, iglesias, eventos deportivos etc. Es decir, los gobiernos de otros países europeos reaccionaron con rotundidad ante la amenaza evidente de la extensión del virus.

Por razones que se desconocen en España el Gobierno continuaba con la misma actitud y por un "pacto de prudencia" no fue obligado a responder a exigencias sociales o políticas que demandaran otras medidas más enérgicas e inmediatas. La confianza en la gestión pública de la crisis ha sido ejemplar. Y con medidas de higiene y otras recomendaciones poco efectivas han pasado los días, ha ido aumentando la inquietud y el virus expandiéndose hasta ahora mismo de manera que se esperan otras medidas más restrictivas. La celebración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo fue una prueba para un Gobierno temeroso ante las connotaciones políticas y sociales de una eventual suspensión de las manifestaciones feministas. La actitud de la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo estuvo más orientada a competir en feminismo con la Ministra de Igualdad, ambas abanderadas de la causa a favor de la izquierda ideológica; PODEMOS y PSOE que compiten en votos en ese mismo terreno. El Presidente del Gobierno es conocedor de los pactos escritos y no escritos que hubo de suscribir con el populismo comunista para formar una mayoría de gobierno. Lo que no estaba previsto fue la aparición del Covid 19 y sus efectos en la opinión pública. Y precisamente en la misma fecha de las manifestaciones feministas anunciadas los medios informativos daban la noticia que en Madrid se habían duplicado en un solo día el número de afectados y también el número de fallecidos por el virus. Las manifestaciones no se suspendieron y hubo ocasión de enfrentamientos por arrogarse protagonismos a favor de la causa feminista que se saldó con la presencia distanciada de Carmen Calvo e Irene Montero. En las imágenes de televisión se pudo apreciar la protección de guantes de latex que portaban la Ministra Isabel Celáa y Magdalena Valerio lo que abre la interrogante sobre la información que tenía el Gobierno sobre la expansión real del virus en esa fecha. Solo en Madrid se congregaron según la Delegación del Gobierno 120.000 personas y según expertos cabría imaginar la alta posibilidad de contagio por la proximidad inevitable de las manifestantes. Prueba de lo anterior ha sido el contagio de la propia Ministra de Igualdad, Irene Montero, alma viva de aquella irresponsable concentración y sus besos a la reina consorte que han causado inquietud en la Zarzuela. Asimismo el acto masivo de VOX en la Plaza de Toros de Vista Alegre donde Javier Ortega Smith estuvo saludando a muchos congregados cuando es probable que ya fuera positivo en coronavirus. Los expertos consideran que no debían haberse autorizado ninguna de las dos o cualquiera otra concentración. ¿Alguien responderá por lo ocurrido?

Imágenes del aeropuerto de Barajas ofrecían durante semanas una normalidad tranquilizadora a la llegada de viajeros procedentes de Italia, no se les le preguntaba si habían visitado hospitales o estado en contacto con algún posible portador, ni siquiera si habían tenido algún síntoma. Tampoco se les tomaba la temperatura corporal como medida de control. Los vuelos procedentes de Italia tenían hasta ahora el mismo protocolo que si procedieran de cualquier vuelo nacional.

Y el contagio se expandió vertiginosamente en Madrid, y en otras Comunidades de España en tanto miembros del Gobierno y autoridades delegadas han venido compareciendo con mensajes de tranquilidad sobre las medidas de contención manifiestamente insuficientes. Se puede entender la prudencia de estos portavoces políticos y expertos sanitarios para no provocar el pánico, incluso la buena voluntad de todos los que están al frente de esta crisis sanitaria de consecuencias inimaginables, pero parece que el voluntarismo ha prevalecido sobre la firmeza para tomar medidas estrictas al igual que en China o en Italia. Nada ha podido evitar la sensación de miedo y las noticias de la expansión se multiplican en varias regiones de España donde se están llegando, como el caso de Madrid, a situaciones críticas en algunos servicios de urgencias. Hubo de ser la Comunidad de Madrid en una comparecencia extraordinaria de su Presidenta anunciando el cierre de colegios, institutos y universidades, museos y lugares de afluencia pública. Poco después el Ministro de Sanidad también comparecía para anunciar más o menos lo mismo. Puede que en todo caso no se hubiera podido evitar la vertiginosa capacidad de este desconocido virus para expandirse entre los humanos pero es lo cierto que España tras Italia es el país más afectado de Europa.

Parece mayoritaria la opinión que ha faltado decisión para atajar con medidas drásticas y eficaces que pudieran haber evitado la velocidad de expansión. Se ha actuado con evidente retraso y entre vacilaciones y falta de reflejos se ha desperdiciado el factor tiempo. No es este terreno para la confrontación política, menos en situación de emergencia, pero algo habría que preguntar a los responsables que de un modo u otro no han sabido estar a la altura de las circunstancias.