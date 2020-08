La COVID-19 estrangula la economía

El virus deambula como si fuera un ascendente del conde Drácula, en Wuhan, en lugar de los montes Cárpatos; en China, en lugar de Transilvania, en Rumanía; en el relato de esta pandemia de miedo y suspense, de guantes y mascarillas, de furgones policiales y sirenas, de ucis y urgencias, de respiradores y antivirales, de termómetros y viricidas (la forma virucidas es incorrecta, según el Diccionario de términos médicos), en lugar de la novela gótica y vampírica de Bram Stoker. Las normas hacen que el ocio nocturno tenga que huir a través de las sombras epistolares de los pérfidos contagios que aterran como el príncipe de las tinieblas en aquellos años de 1880, en los cuales el espectro se ocultaba como un monstruo en su castillo, tan cerca del pánico y del desfiladero del Borgo. Como si el SARS-CoV-2 fuere tan maligno y perverso como aquel personaje negrero, para inyectar su veneno a cualquiera que se atraviese en su camino y estrangular la economía y el bienestar, el futuro y el presente, la paz y la calma. Porque el patógeno es ruindad y alevosía, mezquindad y vileza, cobardía y crueldad, en los instantes en los cuales la vida pide auxilio para defender la libertad y la esperanza de las amenazas de este asesino silencioso. No es Drácula, pero lo parece por el misterio infernal que esconde en su antro: tenebroso y solitario; lóbrego y siniestro; sórdido y fosco. Solo le falta al patógeno vestirse con la capa de negro y Halloween; de forro rojo y maquillaje; de poliéster y vampiro. Las pequeñas y medianas empresas bajan, en número multiplicado, las persianas, en el momento preciso en el cual comenzaban a aprobar con nota brillante el proceso de digitalización y páginas web, de comercio electrónico y márquetin, de internacionalización y publicidad, de calidad y diseño, de ciberseguridad e inteligencia artificial. De teletrabajo y esfuerzo. De informática y tecnología.

El traidor virus se ha ensañado con el turismo de sol y mar, de historia y cultura, de enciclopedia y museo, de batería y violín, de bajo y saxofón, de guitarra y trompeta, de montaña y nieve, de gastronomía y manjar, de vino y deleite, de discoteca y noche, de fotografía y selfi, de tablao y bulería, de tango y rock. De hoteles con estrellas, donde el sol se proyecta en las alcobas con esa luz velazqueña, que el mundo entero narra en las antologías de las páginas, las cuales siempre permanecen. La COVID-19 (en femenino, diga lo que diga la RAE, ya que se refiere a la enfermedad causada por el coronavirus) avanza con su sed de infección y epidemia, desde aquel día en el cual China y la OMS sabían más de lo que aparentaban por los caminos errantes del olvido. que retorna a una crisis que el mundo no conocía desde la segunda guerra mundial y España, desde la guerra civil. Los sueños del tiempo son también los de las empresas que ya no pueden llegar a final de mes, ya que el crédito emerge noctámbulo como un muñeco de papel bajo la tormenta del coronavirus, que no cesa ni en los días de agosto, en los cuales el Mediterráneo es lienzo que eterniza los cuerpos de las diosas que parecen sirenas en toples, como si fuesen las otras venus de Urbino y Tiziano hubiese resucitado.

Los trabajadores, heroicos y valientes, parecen actores de John Ford, cuando La diligencia se convirtió en la mitología de una memoria, la cual recuerda que en el mundo vuelven a repetirse las mismas escenas de los tiempos, mientras las metáforas sucumben ante el lenguaje irracional y pérfido de los nuevos amos del planeta. Ya no queda la tipografía de las estampas de una realidad, que no es el deseo de Luis Cernuda, sino el espejo roto de la tarde en el silencio, el cual solo encontramos en las higueras de la infancia. Mientras, el SARS-CoV-2 sigue siendo como aquel hombre alto y flaco, de nariz ganchuda y entrecana, que tenía una mirada dura y fría y unos ojos de color rojo. Jack London lo hubiera definido como siniestro en la desolación misma; como capa de oscuridad, que tapa la luz, abandonada a su suerte a nuestro alrededor. Aunque siempre nos quedarán las palabras de Miguel Delibes, antes de que la pesadilla salte de un espanto a otro: «Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así».