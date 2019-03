Cambia el tercio, presidente

De antemano quiero pedir disculpas por el título que encabeza esta tribuna, puesto que en los tiempos que corren, este grito que se escucha repetidamente en las plazas de toros de nuestra España, puede ser considerado como"no políticamente correcto"

Hasta el momento el presidente Sánchez se ha apoyado, en su acceso a la Jefatura del Gobierno, en aquellos grupos políticos que le sirvieron de trampolín para alcanzar lo que ni en sus mejores sueños podía esperar ni alcanzar por méritos propios. Y, lo que es peor, estos mismos grupos constituyen su actual y única esperanza para prolongar su estancia en la Moncloa durante los próximos cuatro años.

Dando por supuesto el vaticinio, apoyado hasta ahora en todas las encuestas publicadas, es casi seguro que el PSOE de Sánchez ganará las próximas elecciones generales, pero que lo hará sin alcanzar la mayoría necesaria para formar Gobierno, dado el descenso de Podemos, igualmente pronosticado en dichas encuestas. De ahí los enormes esfuerzos y equilibrios que el presidente realiza a diario para no "cabrear" y ni tan siquiera enfadar a los separatistas catalanes y vascos, cuidándose muy mucho de que su acción de gobierno, en este periodo transitorio hasta las elecciones no constituya un futuro obstáculo para los pactos venideros que necesitará una vez pasada la cita electoral.

De todos es sabido que, con respecto al PNV, no necesitará aplicar la fórmula, tantas veces repetida por los anteriores gobiernos del PSOE y del PP, de seguir plegándose a las exigencias económicas del nacionalismo vasco. Pero que no olvide Sánchez la vieja aseveración formulada por el difunto Arzallus,"unos mueven el arbol y otros recogen las nueces", lo que traducido a la realidad actual, significa que lo que consigan en el "procés" los catalanes, junto con sus colegas de Bildu y Batasuna, será la siguiente aspiración del independentismo vasco. Con respecto a Cataluña, mas allá de las reales o aparentes diferencias entre los tres grupos independentistas,PDeCAT, Esquerra y la CUP, amén de las patochadas de Torra y Puigdemont, afortunadamente ante el Tribunal Supremo, se va desmoronando la visión presentada por los procesados independentistas acerca de que las manifestaciones y la actuación de las masas, ante la Consejería de Economía de la Generalidad, era un simple ejercicio de la "libertad de expresión" de un pueblo y que tanto las leyes de desconexión y las votaciones del parlamento catalán, eran simplemente actos simbólicos y sin transcendencia política real, tal y como pretendían hacernos creer en sus declaraciones iniciales de los imputados políticos. Las declaraciones de los testigos en el procedimiento han demostrado palmariamente que los hechos que se juzgan vienen acreditando la existencia de actos propios de una "rebelión civil" con manifestaciones de odio por parte de los "pacíficos manifestantes" y el que la pretendida "República Catalana de la sonrisa", no era una mera aspiración teórica, sino que de los documentos rescatados por la Policía, se infiere que se dieron pasos para que se asegurara con más de 20.000.000 de euros, 11.000.000 provinientes de la República popular de China,para dar la financiación y el funcionamiento de los primeros pasos necesarios para la creación de la nueva República Catalana. En este punto concreto podemos apreciar que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, apartando de la abogacía del Estado a su máximo responsable, de la sección penal que se negó a firmar la calificación provisional de los hechos como constitutivos de "rebelión", obligando a cambiar dicha calificación por la de "sedición", demuestra que por los motivos expuestos, la ingerencia y manipulación que el actual gobierno ha realizado sobre un organismo que depende jerárquica y estructuralmente del propio Gobierno en su afán de no molestar al independentismo.Una muestra más del Presidente Sánchez, de no "irritar" a los independentistas la tenemos en la actuación del Gobierno frente a los pretendidos "actos simbólicos"realizados por Torra y su gobierno, en pleno proceso pre-electoral, una vez disueltas las Cortes Generales, después de laconvocatoria de elecciones. Partimos del hecho cierto de que, en este periodo,la competencia sobre los actos, dudas o interpretaciones acerca del tema electotal, corresponde exclusivamente a la Junta Electoral Central,pero no es menos cierto que, de una forma casi generalizada para el conjunto de los españoles, se han echado de menos,manifestaciones claras, aunque solo fueran de opinión, por parte del Gobierno del Estado frente a las actitudes favorables a las tesis del Gobierno de la Generalidad, descargando absolutamente en la Junta Electoral la resolución de algo que se ha orillado permitiendo ostentosamente la exhibición pública de símbolos en los edificios oficiales, que solo representan a la mitad de los catalanes. De ahí, la justificación del grito... "cambia de tercio, Señor Presidente"