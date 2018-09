¿debe la UE cambiar el rumbo de su Política Económica en el ámbito Internacional? La economía mundial hoy, en el siglo 21, ya no está definida por el mundo Occidental bajo el estandarte de USA. Son varios los países que se pueden hoy considerar ejes en la política económica mundial, con diferentes matices políticos e ideologicos y capacidades de influencia. USA tiene una gran importancia económica, industrial, financiera con el $US y militar. La UE es una potencia laminada por sus contradicciones, en particular culturales y lingüísticas, sentimientos nacionalistas y los dos principales estados que la componen: Francia y Alemania defienden individualmente ante todo sus propios intereses económicos. Estos dos países no han sabido o querido construir unas políticas de desarrollo comunes que integrasen el conjunto de la UE. Francia y Alemania se han dedicado a supeditar las economías de los países del Sur, endeudan-dolos y destruyendo sus industrias pesadas o básicas para el consumo, Francia y Alemania se han alienado las poblaciones del Sur que solo sienten rencor y no se reconocen en la UE por mucho que sus políticos digan lo contrario, en esas condiciones la UE no puede tener una política propia homogénea y que sea objetiva reflejando el interés de todos los países que la componen. En esas condiciones, la UE está supeditada a las directivas y orientaciones hacia el exterior que son definidas por la OTAN, es decir USA. Desde el 2011, todos los servicios de información daban a Rusia como país atómico atrasado y con fuerzas convencionales poco operativas, el despertar de Occidente ha sido brutal cuando Rusia en Siria ha utilizado sus nuevas armas de alta tecnología, lo que le ha permitido asegurar a su aliado sirio la victoria y sobre todo para Rusia asentar definitivamente en el Oriente Medio su presencia con los acuerdos con Turquía e Irán. También, Rusia dad un duro golpe a USA con el tratado de los países ribereños del Mar Caspio, tratado que impide la explotación o prospección de sus inmensos recursos en Petroleo y Gas a cualquier Sociedad u Compañía que fuese ajena a estos países. Pese a las inútiles sanciones de USA y su seguidora UE, Rusia persigue su expansión económica y no son pocas las empresas que se instalan en este país, sobre todo de Francia y en particular en el sector de transformación agroalimentario. Almería ha perdido 3 Mil Hectáreas de cultivos de tomate, en realidad, una de las causas es la perdida del Mercado ruso por Holanda y Alemania que vendían los tomates que los del Ejido y otros puntos de Almería no supieron en su día comercializar por cuenta propia, en este mercado ruso, la dependencia en las semillas y en comercializar es aparentemente el destino de Almería. Rusia ya no es la Unión Soviética, pero si es una rival de USA en el ámbito económico, financiero y sobre todo lo demuestra con la expansión de sus zonas de influencia. Rusia a creado un tándem económico y militar con China que a su vez ha concluido acuerdos económicos y de defensa con India y con Pakistán, poniendo en marcha un programa para la construcción de la "Ruta de la seda" orientada hacia Irán pasando por Afganistán. China con las "Rutas de la Seda", como objetivo económico, con el acuerdo del Gobierno de Kabúl, instala una base con 30Mil militares y mientras tanto los Rusos se emplean a traer los Talibanes a una mesa de negociaciones con el Gobierno de Kabúl para establecer un acuerdo táctico para luchar contra el terrorismo internacional de "al Quaïda" y "al Nosra". La influencia de China en Asia, África, Medio Oriente y países de América es incontestable y obliga a USA a re-definir su Política con los países de Iberio-Ámerica. USA con las medidas aduaneras contra China y las sanciones contra Rusia dad la impresión de construir una nueva muralla de Adriano, la cual hoy es solo una ruina, esperemos que la UE sepa preservar sus intereses y buscar los aliados económicos que no obstaculicen su futuro desarrollo económico.