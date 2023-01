Si alguien hubiera dudado de la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, habrá salido de su ingenuidad en el brevísimo trance de la votación de los miembros electos del Tribunal a favor del "favorito" del gobierno, de sus socios y de sus aliados más contumaces. Las dudas sobre el voto de Dorian Grey de Transilvania, apenas una finta para distraer al personal. Este que escribe lo anunció sin titubeos en su tribuna de noviembre del pasado año, todo lo ocurrido desde entonces, siendo bárbaramente cierto, estaba orientado a este desenlace. Y esto es así por la interpretación maniquea del artículo 122 de la Constitución española. El primer gobierno del PSOE modificó en 1.985 el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces a esta fecha la perversión del sistema de equilibrio de poderes quedó sepultada bajo la mayoría parlamentaria que el PSOE ha construido en torno a los partidos de la izquierda comunista, separatistas, filoterroristas y otras tribus antisistema. Esta desnaturalización de la base constructiva de la democracia parlamentaria y constitucional ha sido una tarea minuciosamente ejecutada por el PSOE con la colaboración de Cándido Conde Pumpido, entre otros juristas de relieve. El nuevo presidente del TC declaraba como Fiscal General del Estado que los jueces y magistrados habrían de marcharse la toga con el polvo del camino. Sería interesante conocer los kilos de polvo y barro acumulados por el magistrado tras una exitosa y dilatada carrera a lo largo del camino bajo la sombra protectora del PSOE. A siguiente del culebrón en el TC, entraba en vigor la reforma "a la medida" del Código Penal; la derogación del delito de sedición y las rebajas de delito de malversación tramitadas con la urgencia que marcan los mercaderes de votos. El Código Penal aprovechando enero, ha entrado en excitantes rebajas y saldos al mejor precio. La supresión del delito de sedición despenaliza de facto a los autores según señala en magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Por ello y aprovechando este regalo que les ha brindado el Gobierno de España, los abogados de los políticos sediciosos y malversadores, según señalan las sentencias del TS, entraban en acción solicitando la revisión de dichas sentencias, según el guion previsto y perfectamente ejecutado por el gobierno y sus socios parlamentarios. El resultado queda a la vista de cualquier observador, los delincuentes condenados recibirán una amnistía encubierta por la nueva legislación penal de tal suerte que aquellos delitos desaparecerán de sus historiales penales. El arte "interpretativo" al servicio de los enemigos declarados de España dejando al descubierto, otra vez más, la tradicional voracidad de poder de un partido político que se llamaba defensor de la igualdad de todos los españoles, de la integridad territorial de España y contrario a cualquier tipo de corrupción. Ahora, con esta reforma beneficia a los autores de delitos continuados por políticos corruptos amparados por esta reforma. El presidente del Gobierno soslaya con cinismo la cifra escalofriante del dinero público robado a los contribuyentes, sus autores todos políticos ;"los ladrones somos gente honrada" según el título de aquella película del pasado siglo. Y al parecer siguen siendo honrados para el PSOE, Podemos, ERC, Bildu, PNV y todos los partidos políticos que han albergado en sus filas a cientos y miles de mangantes probados. En virtud de la generosa interpretación de la Ley algunos condenados saldrán de la cárcel en fechas próximas y otros ni siquiera entrarán a cumplir sus condenas. Podrán seguir robando ahora con más tranquilidad, un testaferro amigo y a repartir en cuarto oscuro. Si se atienen a las posibles penas por malversación, salen las cuentas. Los portavoces del gobierno y sus terminales mediáticas se esfuerzan por no mencionar los 90.000 millones de euros que suman los dineros públicos malversados según publica Público.es (7 dicbre 2.018) . La corrupción en España supone cuatro veces la ayuda a destinadas a los parados., sobrepasa en el 90% el presupuesto destinado a la sanidad pública, y supera el 80% destinado a las pensiones. Un quebranto en las cuentas públicas lastradas por los casos de malversación que se conocen; ejemplos como los ERES, PUNICA, AQUAMED, el 3% de CiU, PNV etc. sonrojarían a cualquier demócrata mínimamente alfabetizado. Ahora, merced a la generosidad de Sánchez y Asociados se abren nuevas oportunidades a los maleantes que ejercen en la política española. Los dos partidos que han gobernado durante estos años han colaborado de una u otra forma en pervertir la propia democracia. El PSOE asumiendo la radical ideología del marxismo leninismo que señala la soberanía de las cámaras y de la política sobre los Tribunales de Justicia y de la Ley. El PP durante años de mayorías suficientes fue incapaz de volver a la letra de la Constitución derogando la Ley de 1.985 promovida por el PSOE en lo relativo al poder judicial. Tampoco fue capaz de reformar otras leyes de inspiración socialista y comunista nocivas para la convivencia. Ni de fortalecer la presencia activa del Estado español y sus Instituciones en las CC. AA. enfrentadas al propio Estado. Entre unos y otros el desenlace es el resultado que ahora han de afrontar los españoles, únicos soberanos de su destino. Los tres actos que se han escenificado en diciembre de 2022 y enero de 2023, son parte de la misma obra donde se representa el presente y futuro de España. Los guionistas coaligados por intereses mayoritariamente bastardos han basado la trama en mentiras sin límite de rubor o dignidad personal que han dado paso a temerarios y vergonzosos actos de gobierno y preocupantes maniobras respecto a la Ley, los Tribunales, la Constitución, incluso el Estado de Derecho alimentados por el rencor social como motor de ideologías extremas peligrosamente instaladas en el poder. Volvemos a la situación creada en el TC. ahora presidido por quien fue manifiestamente activo protagonista en el proceso de "asimilación democrática" de los miembros de ETA iniciado por Rodríguez Zapatero. En aquellas dramáticas jornadas de humillación a las víctimas de ETA no hubo ingenuidad alguna y para mayor escarnio abrieron la senda de champan y rosas donde un condenado por terrorismo fue declarado por el presidente del gobierno de España" apóstol de la Paz y hombre de Estado". El servilismo ideológico de este magistrado borraría cualquier atisbo de neutralidad en asuntos que habrán de corresponder al Tribunal y que afectan directamente a las políticas del PSOE en estos tres últimos años. Ocurre que el antes fiscal General ahora podría ejercer un voto decisorio como ya ocurrió cuando el TC. lo presidía Rodríguez Piñero. ¿Quién manda en la Fiscalía?, pues eso. Sánchez se ha ganado unas jornadas de sueño tranquilo y los españoles unas jornadas de vela y de bochorno. Así son las cosas en este comienzo de 2023.